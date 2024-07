''Divertida mente 2'' se torna o primeiro filme a vender mais de 20 milhões de ingressos no Brasil

A- A+

Em sua quinta semana em cartaz, "Divertida mente 2" alcançou uma marca histórica: ser o filme de maior público de todos os tempos nos cinemas do Brasil. A animação da Pixar superou 20 milhões ingressos vendidos, sendo o primeiro filme a atingir a marca. Os números são do Filme B.

Com 884 mil espectadores apenas no fim de semana, "Divertida mente 2" superou "Vingadores: Ultimato" (2019), que vendeu 19,7 milhões de ingressoso no Brasil.



Com US$ 1,443 bilhão de faturamento nas bilheterias mundiais, "Divertida mente 2" já é a segunda animação de maior bilheteria na história, atrás apenas de "Frozen 2" (2019), com US$ 1,453 bilhão, número que também deve ser superado com facilidade.



O filme também se aproxima da marca de "Barbie" (2023), que foi a maior bilheteria do ano passado com US$ 1,445 bilhão.

