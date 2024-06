Saiba tudo sobre ''Divertida Mente 2'', que estreia nesta quinta-feira (20); confira

A- A+

A espera de nove anos por ''Divertida Mente 2'' acabou. A animação de sucesso, ganha uma sequência que estreia nos cinemas brasileiros, nesta quinta-feira (20). Kelsey Mann (''O Bom Dinossauro''), assumiu essa empreitada e trouxe novidades para a obra deste ano.



A animação dá continuidade à história iniciada em 2015 da jovem Riley e suas emoções Alegria, Tristeza, Raiva, Nojinho e Medo. Agora, a garota com 13 anos de idade ganha novas emoções nesta sequência, sendo elas a Ansiedade, Inveja, Tédio, Vergonha e sutilmente temos a presença da Nostalgia também.

Adolescentes consultores

Neste filme, a adolecente Riley precisa lidar com a puberdade e com o turbilhão de novas emoções. Para criar essa realidade, o diretor da sequência Kelsey Mann solicitou a criação de um grupo formado por adolescentes para prestar uma consultoria na animação.

Foram selecionados nove jovens e eles assistiram a todas as exibições de teste do filme, dando suas opiniões sobre os erros e acertos da produção. A ideia de Kelsey era proporcionar para a animação uma verdadeira experiência da adolescência.



O diretor disse em uma entrevista que em certas cenas eles respondiam: ''Não diga isso. Ninguém diz isso''

Dublagem

Com as novas emoções, outra novidade de Divertida Mente 2 são os novos dubladores. Na versão brasileira a escolha da inquieta Ansiedade não podia ser diferente e Tata Werneck deu a voz para a nova emoção.



O elenco de dublagem também conta com Miá Mello como Alegria, Leo Jaime como Raiva, Katiuscia Canoro como Tristeza, Dani Calabresa como Nojinho, Otaviano Costa como Medo, Eli Ferreira como Tédio, Gaby Milani como Inveja e Fernando Mendonça como Vergonha.



Cena pós-crédito

Para quem tiver dúvidas Divertida Mente 2 tem cena pós-crédito, sim. Apesar de não ser comum nas animações da Disney Pixar, a nova sequência possui uma cena extra que diverte o público que optar por ficar até o final na sala de cinema.

Bilheteria

A animação estreou nos Estados Unidos na última sexta (14), e em menos de uma semana alcançou US$ 205 milhões de dólares. Além disso, Divertida Mente 2 estreou em outros mercados cinematográficos e se consolidou como a maior estreia de bilheteria de 2024, superando US$ 295 milhões de dólares ao redor do mundo.

Veja também

CINEMA Ansiedade e novas emoções ganham destaque em ''Divertida Mente 2''; leia a crítica do filme