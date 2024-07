A- A+

RECIFE O Agente Secreto: novas gravações interditam parte da rua da Aurora neste domingo (21) Para as gravações de O Agente Secreto, a CTTU montou bloqueios entre as pontes Boa Vista e Duarte Coelho

Parte da Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, está interditada, neste domingo (21), para novas gravações de O Agente Secreto, novo filme do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho.

As interdições foram montadas nos trechos entre as pontes Boa Vista e Duarte Coelho. A CTTU está no local para orientar os condutores, e os bloqueios só devem ser retirados após às 17h deste domingo (21).

Gravações de O Agente Secreto acontecem no Cinema São Luiz

O Cinema São Luiz, que está fechado para reforma desde fevereiro de 2023, abriu as portas excepcionalmente neste final de semana para receber as gravações do novo filme do cineasta.

Inaugurado na década de 1950, o São Luiz é um espaço emblemático na história da capital pernambucana e também na filmografia de Kleber Mendonça, sendo uma das estrelas de Retratos Fantasmas (2023) — documentário que explora a história do centro do Recife a partir das salas de cinema que movimentavam a população no século XX.

O cinema é mais um dos cenários que compõem a trama de O Agente Secreto.

Astro do "cinema automobilístico" compõe o elenco

Anunciado recentemente como uma das estrelas que compõem o elenco de O Agente Secreto, o ator Gabriel Leone (Ferrari 2023/ Senna 2024) participou das gravações deste domingo (21).

