CINEMA Udo Kier em "O Agente Secreto"? Kleber Mendonça publica foto com ator no Recife e gera especulação Ator alemão já foi dirigido pelo pernambucano em "Bacurau" e pode estar no longa estrelado por Wagner Moura

Udo Kier, ator alemão que participou do filme “Bacurau” (2019), está no Recife. O cineasta Kleber Mendonça Filho publicou fotos com o artista nas redes sociais, fazendo o público questionar se ele estaria no elenco do novo longa-metragem do diretor pernambucano, que está sendo gravado na cidade.

“Não me diga que ele vai estar em ‘O Agente Secreto’?!”, comentou um seguidor de Kleber. “Será que teremos Udo e Kleber trabalhando juntos novamente?”, perguntou outro.

Entre as fotos publicadas pelo diretor, uma mostra ele e Udo em frente ao Edifício Oceania, em Boa Viagem, que serviu de cenário para o filme “Aquarius” (2016).



Além de Kleber, o preparador de elenco de “O Agente Secreto”, Leonardo Lacca, também compartilhou imagens com Udo Kiers, fortalecendo o palpite dos fãs. O longa-metragem é protagonizado por Wagner Moura. Também estão confirmados no elenco Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone.

Udo Kier tem 79 anos de idade e quase 60 de carreira, tendo atuado em mais de 200 filmes. Entre os seus trabalhos mais conhecidos, estão “Brilho Para a Eternidade” (2021), “Sangue Para Drácula” (1974) e “Blade, o Caçador de Vampiros” (1998).

