CINEMA ''O Agente Secreto'': Kleber Mendonça Filho revela visual de Wagner Moura no novo longa-metragem Ator está rodando o novo filme do diretor pernambucano, conhecido por "Bacurau" e "Aquarius"

Conhecido pelo trabalho em "Bacurau" e "Aquarius", Kleber Mendonça Filho está filmando seu novo longa, "O Agente Secreto", em Recife. O cineasta pernambucano vem compartilhando fotos e informações dos bastidores da produção em suas redes sociais.



Recentemente, ele postou uma foto ao lado de Wagner Moura, protagonista da história. Na imagem, é possível ver um pouco do visual do personagem do ator.

O visual, por sinal, está mais que aprovado, se levarmos em conta os comentários na publicação do diretor. O post teve quase 20 mil likes e mais de 250 comentários, números bem acima da média de engajamento nas redes de Kleber.



Nos comentários, muitos aprovaram o look de Wagner, que volta a aderir o bigode que fez sucesso em "Guerra civil", embora um pouco mais encorpado.

"Explodindo de lindo esse homem", elogiou uma seguidora do diretor. Outra lamentou ainda não ter trombado com o ator pelas ruas da capital pernambucana. "Queria encontrar esse homem ao acaso pelo Recife, antes dessas filmagens acabarem", escreveu.

Um seguidor destacou que Wagner está passando "uma vibe de professor", e acertou. Na trama, Wagner irá interpretar Marcelo, um professor universitário acusado de atividades subversivas e que se muda de São Paulo para Recife na tentativa de escapar de agentes do governo. Ele chega à cidade na semana do carnaval e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.

