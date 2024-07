Hugh Jackman retoma paixão por Wolverine: ''vou interpretá-lo por mais 80 anos''

A- A+

Hugh Jackman e Ryan Reynolds passaram pelo Rio para uma série de compromissos de divulgação de "Deadpool & Wolverine", filme que marca a estreia dos personagens no universo cinematográfico da Marvel e que chega aos cinemas no próximo dia 25.

Em entrevista ao GLOBO, Jackman falou sobre a decisão de retornar ao papel de Wolverine, que havia literalmente enterrado em "Logan". À época do lançamento do longa, em 2017, o ator chegou a confirmar em entrevistas que não voltaria ao personagem. Mas o jogo virou... revigorado, ele agora que continuar no papel por bastante tempo.

— Toda essa experiência tem sido incrível para mim. Do dia em que anunciamos até hoje, tem sido ver um sonho se tornar realidade. Nunca me diverti tanto em um filme, nunca tive tanto orgulho de um trabalho — afirma Jackman. — Me sinto mais revigorado interpretando Wolverine agora do que me senti por muitos anos. Toda experiência foi nova e refrescante. Acho que vou interpretar Logan por mais 80 anos, até os meus 130.

Jackman agradece a Reynolds e a Levy pela oportunidade de apresentar nas telas um Wolverine diferente dos vistos anteriormente. E Ryan Reynolds devolve o mérito ao intérprete do mutante.

— Para trazê-lo de volta, você precisa saber como e por quê. Depois que encontramos isso, foi simplesmente a experiência criativa mais incrível da minha vida — diz Reynolds. — Hugh, genuinamente, deveria ter um crédito de roteirista no filme. Ele tinha uma visão clara de como holisticamente fazer este personagem se conectar com os fãs que já o amavam e ainda parecer completamente novo para as pessoas que pediam um motivo para este filme existir.

Enquanto Deadpool surge em cena com o tradicional figurino vermelho, com uma flexibilidade que permite desde grandes lutas a cenas de dança ao som de ‘N Sync, Wolverine ganha um uniforme clássico que faz sua estreia nas telonas: o tradicional traje amarelo dos quadrinhos.

— Quando Hugh entrou no set pela primeira vez usando o uniforme amarelo, todo mundo ficou parado e em silêncio. Foi como ver uma lenda — lembrou Levy durante o evento para fãs, que teve mediação de Fábio Porchat e Nyvi Estephan. — Reunir Wade Wilson e Logan em um filme foi o maior privilégio de minha vida.

