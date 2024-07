A- A+

PODCAST Hugh Jackman e Ryan Reynolds participam do Podpah e elogiam brasileiros Os atores estiveram no Brasil promovendo o filme ''Deadpool & Wolverine''

Os atores Hugh Jackman e Ryan Reynolds estiveram no Brasil promovendo o filme ''Deadpool & Wolverine'' e, na terça, 16, participaram do Podpah. No podcast, falaram sobre a amizade de longa data, curiosidades de bastidores da nova produção e as impressões sobre o Brasil.

Hugh confessou que criticava atores que anunciavam aposentadoria de uma saga e depois retornaram - como ele mesmo acabou fazendo ao retornar como Wolverine. Mas a vontade de voltar à produção foi maior: "Eu lembro. Foi no dia 14 de agosto de 2022. Eu estava no meu carro, dirigindo, e eu falei: 'eu quero fazer'. Cinco anos depois de eu ter falado não. Parei no encostamento, liguei pro Ryan e falei: 'vamos!'.

Eles também falaram sobre como é estar no Brasil. Hugh Jackman, que já esteve no País cinco vezes, declarou: "Gosto muito das pessoas, são lindas. A galera dança, canta, curte, vive. Vocês sabem viver a vida".

Já Ryan disse que o Rio de Janeiro é o lugar "mais lindo" que já foi. Antes de partir rumo aos Estados Unidos, o ator publicou no Instagram uma declaração ao País: "Mal posso esperar para chegar em casa, mas não quero ir embora. Esta é minha segunda viagem ao Brasil. Se você tiver oportunidade, visite este País. Não espere Não é apenas um lugar, é um SENTIMENTO."

Elogios ao podcast

Em meio a críticas que alguns podcasts vêm sofrendo por uma falta de apuração na hora das entrevistas - que atingiram, inclusive, o Podpah - a desenvoltura de Mitico e Igão foi elogiada por Hugh Jackman:

"Eu estudei jornalismo, fiz faculdade. A galera me pergunta: 'qual é a melhor entrevista que você já fez?'. E a minha teoria é a seguinte: as melhores entrevistas são com as pessoas que sabem ouvir. Vocês estão ouvindo o que o Ryan está falando. Parabéns pela entrevista. Por isso que vocês são o maior podcast do Brasil!".

