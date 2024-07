A- A+

Trânsito "Agente Secreto": gravações do filme interditam ruas do Centro do Recife até domingo (21); veja CTTU realiza esquema especial de trânsito, com interdições e proibição de estacionamento em algumas localidades

As gravações do filme "Agente Secreto", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, vão interditar algumas ruas do Centro do Recife neste final de semana.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU), a partir desta sexta-feira (19) até as 18h do domingo (21), a Praça Machado de Assis, a rua Clube Náutico Capibaribe e a rua Doutor Sebastião Lins, no Centro do Recife, terão proibição de estacionamento ao longo das vias.

Quem for seguir pela rua da Aurora, o fluxo de veículos vai funcionar em esquema de "pare e siga", sendo liberado ao longo das gravações das tomadas do filme.

Estima-se que as interrupções sejam de 15 a 20 minutos entre a parada e a liberação do fluxo.

A partir das 3h30 até as 17h do domingo (21), haverá proibição de estacionamento na rua da Aurora, na altura do Plaza Hotel, onde também haverá interdição "pare e siga".

O mesmo sistema será usado na Ponte Duarte Coelho das 5h30 até as 9h30.

Das 9h30 às 14h, o bloqueio será feito na rua da Aurora no trecho entre a Ponte da Boa Vista e a Ponte Duarte Coelho.

A CTTU informa que agentes de trânsito vão estar presentes no local para viabilizar a operação e orientar os condutores.

Confira o esquema:

Esquema especial de interdição do trânsito nas ruas do centro do Recife para a gravação do filme "Agente Secreto", de Kleber Mendonça | Foto: CTTU/Divulgação

