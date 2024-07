A- A+

CURIOSIDADES Madonna permitiu uso de "Like a Prayer" em "Deadpool & Wolverine"? Entenda Ryan Reynolds e Hugh Jackman tiveram que convencer a rainha do pop; veja o que ela fez

Ryan Reynolds e Hugh Jackman, protagonistas de "Deadpool & Wolverine", tinham uma missão difícil em mãos: conseguir a permissão de ninguém menos que Madonna para que o hit "Like a Prayer" entrasse na trilha sonora do filme.

E o que eles fizeram?

Junto com o diretor do longa, Shawn Levy, os atores foram visitar a rainha do pop, na casa dela, para pedir que ela liberasse o uso de uma das canções mais icônicas de sua carreira.

“Envolveu uma visita pessoal a Madonna, onde mostramos a Madonna a sequência em que ‘Like a Prayer’ seria usada”, explicou Levy ao apresentador Andy Cohen no Siris XM.

Reynolds explicou como foi a missão quase impossível:

“Vamos começar pelo fato de que Madonna não licencia sua música, especialmente aquela música. Fomos até lá, nos encontramos com ela, e meio que mostramos como 'Like a Prayer' seria usada e por quê", explicou o intérprete de Deadpool.

Tanto o ator quanto o diretor contaram a Cohen que, ao chegar à casa da cantora, sentiram que estavam visitando a realeza. Reynolds disse que perguntou a um dos membros da equipe de Madonna como deveria se dirigir a ela.

“Tipo, posso apenas dizer 'Madonna?'”, Lembrou o ator.

No fim, deu tudo certo. E Madonna, sendo Madonna, não apenas deu permissão para que "Like a Prayer" fosse usada em "Deadpool & Wolverine" como ainda deu ideias para Reynolds e Levy sobre como a canção deveria ser usada no filme.

“Nós literalmente iniciamos uma nova sessão de gravação em 48 horas para executar a ideia dela”, contou Levy. “Isso tornou a sequência melhor.”

Deadpool & Wolverine, que mostra os personagens de Reynolds e Jackman se unindo para uma nova missão, chega aos cinemas em 26 de julho.

