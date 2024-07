A- A+

RIO DE JANEIRO Suíte que hospedou Madonna no Copacabana Palace é eleita a melhor da América do Sul 'Black pool' (piscina negra) e serviço de mordomia estão inclusos na hospedagem. Prêmio foi concedido pelo World Travel Awards 2024

A Penthouse Suite, do Copacabana Palace, é a melhor suíte para se hospedar na América do Sul, segundo o World Travel Awards (WTA) 2024.



O quarto que hospedou celebridades como Madonna, na despedida da turnê mundial, tem 104 metros quadrados, vista panorâmica para a praia de Copacabana, uma piscina privativa de águas negras, a "black pool", e serviço de mordomia próprio para o hóspede.



Numa estimativa feita pelo O Globo, a diária do próximo fim de semana custa a partir de R$ 22 mil, com café da manhã incluso.





Além da diva pop, o cantor Mick Jagger, da banda Rolling Stones, e a modelo Gisele Bündchen já aproveitaram uns refrescos por lá. A suíte é super exclusiva e fica em um terraço de acesso privativo no sexto andar do hotel. Obras de arte originais, tapetes orientais e roupas de cama e banho franceses são alguns dos mimos que esperam os hóspedes.

O World Travel Awards é uma premiação anual que reconhece a excelência em todos os segmentos do turismo global. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, quando a cidade do Rio também foi premiada com o melhor destino de férias e melhor destino cultural.

O prêmio foi criado em 1993 para reconhecer, recompensar e celebrar a excelência em todos os setores da indústria do turismo. Hoje, o WTA é reconhecido mundialmente como referência de máxima excelência. As votações para eleger os ganhadores são realizadas por profissionais do turismo, mídia e consumidores localizados em mais de 200 países de todo mundo.

Veja o ranking das melhores suítes da América do Sul:

Penthouse Suite - Copacabana Palace, a Belmond Hotel (Rio de Janeiro, Brasil)

Grau Suite - Sofitel Legend Santa Clara (Cartagena, Colombia)

Plunge Pool Suite - Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort (Paracas, Peru)

Presidential Suite - JW Marriott Hotel (Quito, Ecuador)

Presidential Suite - JW Marriott Hotel (São Paulo, Brasil)

Presidential Suite - The Ritz-Carlton (Santiago, Chile)

St. Regis Presidential Suite - Park Tower, a Luxury Collection Hotel (Buenos Aires, Argentina).

