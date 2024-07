O diretor M. Night Shyamalan, conhecido por obras como "O Sexto Sentido" e "A Vila", veio ao Brasil para divulgar seu novo filme, “Armadilha”. Os atores Josh Hartnett (“Pearl Harbor”) e Saleka Shyamalan acompanharam o cineasta na turnê de divulgação da nova produção.

Na noite de sexta-feira (19), o diretor e os atores estiveram na pré-estreia em São Paulo e aproveitaram para posar com fãs que estavam no local. Uma imagem chamou a atenção: Shyamalan sorrindo ao lado de um fã brasileiro, que segurava um cartaz, que dizia: "Obrigado pelo trauma de infância".

A referência é para uma cena específica do aclamado filme "Sinais", que trata de alienígenas. Em uma sequência, o personagem interpretado por Joaquin Phoenix vê pela televisão um vídeo amador de uma festa infantil, que se passa no Brasil, em que as pessoas conseguiram gravar um extra-terrestre. Veja a cena a seguir:



That image forms a scene from the film "Signs" (2002).



The director with mastery relies on basic and simple but effective elements to capture the viewer's attention, produce expectation, restlessness and nervousness: images of a homemade VHS camera, instability in the image, a… pic.twitter.com/Chv3mO4MUN