SHOW The Weeknd: venda de ingressos começa nesta quinta (25); veja como comprar Artista canadense, The Weeknd, promete apresentação "nunca vista antes" no Estádio MorumBIS; venda geral começa na quinta-feira (25)

A venda de ingressos para o show que o astro canadense Abel Tesfaye, conhecido como The Weeknd, fará em em São Paulo, no dia 7 de setembro será realizada nesta quinta-feira (25), a partir das 10h (horário de Brasília).

Como comprar ingressos?

Todos os ingressos para o show serão vendidos através do site oficial da Ticketmaster e pela bilheteria física (Shopping Ibirapuera). As vendas ocorrem a partir das 10h (horário de Brasília), de forma online, e a partir de 12h para quem optar em ir presencial.

Quanto custa o ingresso?

O valor dos ingressos varia entre R$ 245 e R$ 850, da seguinte maneira:

Arquibancada: R$ 245 (meia-entrada) e R$ 490 (inteira)

Pista premium: R$ 350 (meia-entrada) e R$ 700 (inteira)

Cadeira inferior: R$400 (meia-entrada) e R$ 800 (inteira)

Cadeira superior: R$425 (meia-entrada) e R$ 850 (inteira)

Fenômeno nas plataformas

The Weeknd volta ao Brasil depois de bem-sucedidas apresentações, em outubro do ano passado, da turnê global After Hours Til Dawn. Na ocasião, ele lotou o Engenhão no Rio de Janeiro e o Allianz Parque em São Paulo. Em 2023, o canadense ainda se consagrou como o artista com mais ouvintes mensais no Spotify (111,4 milhões) e o primeiro a atingir 100 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming.

