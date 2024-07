A- A+

SHOW The Weeknd: saiba como comprar ingresso para o show do cantor em São Paulo Artista canadense promete apresentação 'nunca vista antes' no Estádio MorumBIS; venda geral começa na quinta-feira (25)

Se inicia nesta segunda-feira (22), às 10h, a pré-venda de ingressos para o show do astro canadense Abel Tesfaye, conhecido como The Weeknd, em São Paulo, no dia 7 de setembro. O artista, que ano passado entrou para o livro Guiness de recordes como o artista mais popular do mundo, promete uma apresentação "nunca vista antes" no Estádio MorumBIS.

Como comprar ingresso para o show do The Weeknd em São Paulo?

Para se habilitar na pré-venda desta segunda-feira, acontece exclusivamente no site da Ticketmaster, era preciso ter se cadastrado no site oficial do artista previamente.

Nesta terça-feira, uma nova carga de ingressos será disponibilizada para clientes do Banco Santander nas modalidades Private e Santander Select. Os demais correntistas poderão comprar ingressos na quarta-feira (24). A venda geral começa na quinta-feira (25).

Quanto custa o ingresso para o show do The Weeknd em São Paulo?



O valor dos ingressos varia entre R$ 245 e R$ 850, da seguinte maneira:

Arquibancada: R$ 245 (meia-entrada) e R$ 490 (inteira)

Pista premium: R$ 350 (meia-entrada) e R$ 700 (inteira)

Cadeira inferior: R$400 (meia-entrada) e R$ 800 (inteira)

Cadeira superior: R$425 (meia-entrada) e R$ 850 (inteira)

Fenômeno nas plataformas

The Weeknd volta ao Brasil depois de bem-sucedidas apresentações, em outubro do ano passado, da turnê global After Hours Til Dawn.

Na ocasião, ele lotou o Engenhão no Rio de Janeiro e o Allianz Parque em São Paulo. Em 2023, o canadense ainda se consagrou como o artista com maior ouvintes mensais no Spotify (111,4 milhões) e o primeiro a atingir 100 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming.

