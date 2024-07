A- A+

SHOW The Weeknd faz show inédito em São Paulo, em setembro Músico canadense entrou para o livro dos recordes ano passado como o artista mais popular do mundo

A produtora Live Nation anunciou na tarde desta terça-feira que o astro canadense Abel Tesfaye, conhecido como The Weeknd fará em São Paulo, no dia 7 de setembro, no Estádio MorumBIS, uma apresentação no qual estreará "uma produção nunca vista antes".



Será o único show no país deste músico que ano passado entrou para o livro Guiness de recordes como o artista mais popular do mundo.

The Weeknd volta ao Brasil depois de bem-sucedidas apresentações, em outubro do ano passado, da turnê global ''After Hours Til Dawn''. Na ocasião, ele lotou o Engenhão no Rio de Janeiro e o Allianz Parque em São Paulo. Em 2023, o canadense ainda se consagrou como o artista com maior ouvintes mensais no Spotify (111,4 milhões) e o primeiro a atingir 100 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de uma pré-venda do artista, que começa segunda-feira, às 10h, no site TheWeeknd.com/SaoPaulo. Os clientes Santander poderão comprar ingressos na terça e quarta. Para o público geral, a venda começa na quinta no site www.ticketmaster.com.br e na bilheteria oficial (sem taxa de serviço).

