A- A+

SHOW The Smashing Pumpkins anuncia shows no Brasil; veja data, locais e como comprar Banda norte-americana, referência no rock alternativo, traz turnê The World Is A Vampire! para países da América Latina em novembro

A banda norte-americana The Smashing Pumpkins anunciou dois shows no Brasil, em Brasília e em São Paulo. As apresentações, que fazem parte da passagem da turnê The World Is A Vampire! por países da América Latina, estão marcadas para 1 e 3 de novembro nestas capitais, respectivamente. O grupo é uma das maiores referências do rock alternativo desde o início dos anos 1990.

De acordo com as produtoras Balaclava Records e Music On Events —que trazem a banda formada por Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin para o país—, o repertório dos shows promete contar com duas horas de duração, trazendo clássicos de toda a discografia da banda até seus álbuns mais recentes. Já estamos ansiosos para ouvir ao vivo hinos como ''1979'', ''Today'', ''Bullet with Butterfly Wings'', ''Disarm'', ''Tonight, Tonight'', ''Zero'', ''Perfect'', ''Cherub Rock'', ''Drown'' e muitos outros hits da carreira.

A primeira apresentação do Smashing Pumpkins em novembro acontece em Brasília, no dia 1° de novembro, uma sexta-feira, na Arena BRB Nilson Nelson. Dois dias depois, ocorre o show na capital paulista, no dia 3 de novembro, domingo, no Espaço Unimed.

Veja também

TELEVISÃO Canal britânico tira episódio de ''Os Simpsons'' do ar por semelhança com atentado a Trump