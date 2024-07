Lady Gaga diz que mudou forma de cantar em ''Coringa'': ''Até minha respiração era diferente''

A- A+

A cantora e atriz Lady Gaga deu uma longa entrevista à revista britânica de cinema Empire, que chegará às bancas no dia 1º de agosto. Em uma prévia do papo divulgado pela revista, a cantora fala sobre o processo de interpretar a personagem Harley Quin [Arlequina] no filme ''Coringa: Delírio a Dois'', que tem estreia prevista para 4 de outubro nos cinemas.

"As pessoas me conhecem pelo meu nome artístico, Lady Gaga, certo? Sou eu como artista , mas não é isso que este filme é. Estou interpretando uma personagem. Então, trabalhei muito na maneira como cantei para vir de Lee [diminutivo de Harley], e não de mim como artista", disse Gaga na entrevista.

Gaga, que preferiu ser chamada de Lee durante as filmagens, afirmou ainda que precisou deixar de lado o rigor técnico que usa em suas apresentações para se aproximar da verdade da personagem.

"Para mim, há muitas notas ruins, na verdade, de Lee", diz Gaga, sobre a personagem que não tem a mesma habilidade que ela nos vocais. "É algo totalmente diferente do que já fiz", diz ela que também cantou e interpretou uma personagem no filme ''Nasce Uma Estrela'' (2018).

"Eu sou uma cantora treinada, certo? Então até minha respiração era diferente quando eu cantava como Lee. Quando eu respiro para cantar no palco, eu tenho essa maneira muito controlada de ter certeza de que estou no tom e que é sustentado no ritmo e na quantidade de tempo certos, mas Lee nunca saberia como fazer nada disso. Então é como remover a tecnicalidade da coisa toda, remover minha forma de arte percebida de tudo isso e estar completamente dentro de quem ela é", disse também.

Em ''Coringa: Delírio a Dois'', Gaga será parceira do ator Joaquin Phoenix, que volta a interpretar Coringa nos cinemas. A direção será de Todd Phillips. Pouco se sabe ainda sobre a trama do filme, o que aumenta ainda mais a expectativa em torno de seu lançamento.

O longa é uma sequência de Coringa (Joker), lançado em 2019, sucesso de crítica e de público. Coringa teve 11 indicações ao Oscar de 2022 e conquistou duas estatuetas, a de Melhor Ator para Phoenix ea de Melhor Trilha Sonora para Hildur Guðnadóttir.

