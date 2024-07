A- A+

STREAMING Tatá Werneck relembra seis ''bolos'' no ''Programa do Jô Soares'', em novo documentário No documentário ''Um beijo do Gordo'', do Globoplay, humorista relembrou entrevista em que deu selinho no apresentador

Uma das convidadas da série documental "Um beijo do Gordo", do Globoplay, que repassa a vida profissional e íntima de Jô Soares, é Tatá Werneck, atriz, comediante e também apresentadora de talk show.



Nas conversas com Tatá e nas imagens recuperadas da primeira entrevista dela no "Programa do Jô", o público descobre que a carioca deu seis bolos no apresentador, ou seja, desmarcou sua ida aos estúdios seis vezes.

"Eu desmarquei seus vezes porque eu tinha muito pânico de ir ao Jô", disse Tatá, no cenário do "Programa do Jô recriado para a série "Um beijo do Gordo". "Justamente um comediante no Jô, ele te dava um aval, você dava certo, seus livros vendiam, suas peçam esgotavam".

O documentário mostra trechos do primeiro encontro entre eles e de Jô dizendo que chegou a pensar que existia um "plano diabólico para não ela ir ao programa". "E eu cheguei a pensar em outro plano diabólico para não vir ao programa", ela respondeu, na época. O papo foi um sucesso: Tatá até deu um selinho no apresentador.

"Qualquer pessoa que um dia quisesse ter seu trabalho reconhecido sonhava em estar sentada aqui", rememorou Tatá no estúdio recriado. "Naquele momento, quando fui, todo mundo começou a ligar. Ir no Jô era: 'Você se consolidou'".

Incentivo

A comediante também falou sobre a força que recebeu de Jô Soares para que criasse o próprio talk show. Tempos depois, ela apareceu no comando do "Lady Night", no Mutishow.

"Eu vi o Jô fazendo um talk show e disse que era isso que queria fazer da minha vida. E aí, ele me chamou na salinha dele depois e disse: 'Você foi tão bem'. Eu falei que queria fazer um talk show e ele: 'Faz, é tão legal ter uma mulher apresentando um talk show. É tão difícil esse espaço da mulher podendo falar o que quiser'. Ele deu muita força".

