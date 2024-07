Quem é o ex-BBB Petrix Barbosa que doou ingressos para família da ginasta Julia Soares

A- A+

A história comoveu o país. No último domingo (28), familiares da ginasta Julia Soares chamaram atenção de quem circulava pelos arredores da Arena Bercy — onde acontecem as competições de ginástica artística, nas Olimpíadas de Paris, na França — com um pequeno cartaz em que se lia, em francês: "Preciso de um ingresso".



Por coincidência, o ex-ginasta e ex-BBB passava pelo local quando viu a cena. Ele tinha um ingresso sobrando e logo ofereceu o bilhete para a família inteira assistir à classificação de Julia para a final da trave, que será no dia 5 de agosto a partir das 7h30.

Desde que o caso veio à tona — depois de a família de Julia Soares agradecer publicamente o ex-ginasta —, Petrix Barbosa passou a receber uma enxurrada de elogios nas redes sociais. "Gigante a sua atitude", enalteceu uma pessoa, por meio do Instagram. "Você é um menino de ouro", escreveu outro internauta. "Parabéns pela gentileza. Que gesto nobre", comentou mais um seguidor.

Mas, afinal, quem é Petrix Barbosa? Campeão nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, o ex-ginasta ganhou projeção midiática após participar do BBB - Big Brother Brasil, em 2020. A passagem do atleta pelo reality show foi marcada por polêmicas.

À época, o esportista recebeu uma intimação policial após ser acusado de assédio contra a influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, durante o confinamento. A intimação foi recebida pela TV Globo na véspera do paredão que o eliminou do programa.

O caso foi aberto depois que um grupo de espectadores apontou que o atleta havia passado dos limites ao se aproximar fisicamente de Boca Rosa durante uma festa no BBB 20. Na ocasião, ele abraçou a participante, que estava embriagada, a segurou pelos seios e a chacoalhou. Nas redes sociais, internautas fizeram uma campanha pedindo a expulsão do rapaz por assédio.

Determinadas falas de Petrix durante o programa também foram questionadas pelo público. Ao lado de participantes como Hadson, Lucas, Guilherme, Felipe Prior e Babu Santana, ele se envolveu num plano que tinha como intenção seduzir as mulheres casadas e comprometidas do programa a fim de "queimá-las" com o público, como o grupo planejava. Petrix afirmou, numa festa, que dançava bem e que poderia usar tal qualidade como uma "arma a seu favor".

Em outro momento, Petrix gerou mais revolta ao disparar frases machistas em que dizia que "a qualidade [das mulheres] podia ter sido um pouquinho melhor", em referência às participantes da casa. "Estão feministas demais", ele reclamou.

Veja também

CELEBRIDADES Marido de Ivete Sangalo tem encontro com baleias e cantora comenta