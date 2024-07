Francis Ford Coppola aparece assediando figurantes nos bastidores em vídeos obtidos por revista

A- A+

A dois meses do lançamento de "Megalopolis", aguardado filme de Francis Ford Coppola, a revista Variety publicou vídeos que mostram o renomado diretor, de 85 anos, tentando beijar figurantes do longa-metragem. As imagens foram captadas por uma pessoa da equipe, durante as filmagens de uma cena rodada numa boate no ano passado.

Em maio, antes do Festival de Cannes, onde o filme foi apresentado, o jornal britânico The Guardian já havia escrito que o cineasta "era visto como antiquado em seu comportamento com as mulheres durante as filmagens, puxando-as para sentar no seu colo e beijando as figurantes para 'colocá-las no clima'. Agora, os vídeos obtidos pela revista provam o texto do jornal.





Duas fontes disseram a Variety que ele passava impune no set, principalmente pelo fato de ter financiado a produção do próprio bolso, investindo US$ 120 milhões.

“Como Coppola financiou o projeto, não havia um departamento de RH para manter as coisas sob controle,” diz uma fonte. “Com quem eles deveriam falar? Reclamar com Coppola e denunciá-lo a ele mesmo?”

O vídeo e a cena

O vídeo foi gravado em 14 de fevereiro de 2023, numa casa de shows em Atlanta. Os documentos de produção, aos quais a Variety teve acesso, diz que as figurantes ficariam de topless. Ao dirigir a cena, Coppola, segundo fontes, ficou pulando no meio das moças para abraçá-las e beijá-las, o que atrapalhava o andamento da produção.

“Já trabalhei com diretores realmente importantes e esse comportamento é incomum", disse uma fonte. "O máximo que já vi qualquer diretor fazer é dizer algo como ‘energia alta, pessoal'.Nunca vi ninguém no set, e isso se estende a operadores de câmera, tocar em um ator.”

A fonte também falou que, após várias tomadas, Coppola disse, num microfone, para que todos ouvissem:

“Desculpe se eu me aproximo e beijo vocês. Só saibam que é unicamente para meu prazer.”

O próprio Coppola não respondeu aos questionamentos da revista, mas Darren Demetre, um produtor executivo de “Megalopolis”, deu uma declaração dizendo que “houve dois dias em que filmamos uma cena de boate no estilo Studio 54, onde Francis caminhou pelo set para estabelecer o espírito da cena, dando abraços gentis e beijos na bochecha aos atores e figurantes. Essa foi sua maneira de ajudar a inspirar e estabelecer a atmosfera da boate, que era tão importante para o filme. Nunca soube de quaisquer reclamações de assédio ou mau comportamento durante o curso do projeto.”

Mariela Comitini, primeira assistente de direção de "Megalopolis", também saiu em defesa do diretor:

“Eu vi Francis criar um ambiente vibrante, profissional e positivo no set. Como um dos cineastas mais respeitados da indústria, ele não se deixou intimidar pela enormidade dessa empreitada.”

As coordenadoras de intimidade contratadas para o filme Samantha McDonald e Ashley Anderson disseram não estar no set no dia da cena em questão. “Não posso realmente falar sobre o motivo pelo qual decidiram nos chamar quando nos chamaram e não quando não nos chamaram,” disse Samantha McDonald, que trabalhou principalmente nas cenas de sexo entre os atores Aubrey Plaza e Shia LaBeouf.

Havia, entre a produção, uma forte preocupação de que vídeos com a postura de Coppola na cena da boate vazassem. Uma fonte contou que, dias depois, membros mais importantes da equipe frisaram a todos os participantes que eles haviam assinado acordos de confidencialidade, por isso não podiam compartilhar quaisquer informações ou imagens de bastidores.

