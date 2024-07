A- A+

CINEMA ''O Agente Secreto'': Wagner Moura e KMF gravam cenas de novo filme na Folha de Pernambuco O diretor pernambucano e o ator baiano fazem primeira colaboração juntos no thriller político ambientado no Recife, em 1977

Gravações de ''O Agente Secreto'', o novo filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, aconteceram dentro das instalações da Folha de Pernambuco durante a tarde deste sábado (27). A locação foi escolhida pela produção do projeto, pois necessitavam de uma máquina rotativa de impressão para representar um jornal dos anos 1970.

O longa-metragem estrelado por Wagner Moura marca a primeira colaboração entre ele e o cineasta, que se juntam para realizar um thriller político ambientado no Recife, em Pernambuco, durante os últimos dias da ditadura militar brasileira, em 1977. Na trama de ''O Agente Secreto'', o ator baiano vai interpretar Marcelo, um professor universitário de 40 anos que foge de São Paulo para Recife.

A fuga do personagem é uma tentativa para escapar de agentes governamentais que o procuram por atividades subversivas. Ele chega na capital pernambucana na semana do Carnaval, na esperança de um possível reencontro com o seu filho, mas logo descobre que está sendo espionado pelos seus vizinhos.

O elenco de ''O Agente Secreto'' conta com a participação de Maria Fernanda Cândido (''A Paixão Segundo G.H.'' e ''O Traidor'') e Gabriel Leone (''Eduardo e Mônica'' e da série ''Dom'').

''O Agente Secreto'' tem a sua estreia prevista para 2025 nos cinemas. O filme é produzido pela Cinemascópio (''Bacurau'' e ''Aquarius'') e pela MK Produções (''A Pior Pessoa do Mundo'' e ''Guerra Fria''). A sua distribuição será feira pela MK2 Films, que pretende apresentar a obra para distribuidores internacionais durante o Festival de Cannes 2024, de acordo com a Variety.

Recriação dos anos 1970

Como o longa-metragem será ambientado no Recife, nos anos de 1970, Kleber Mendonça Filho chegou a comentar em uma entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, sobre os desafios da produção de encontrar locações preservadas para caracterizar a época.



Veja fala do diretor:

Na última quarta-feira (24), o diretor pernambucano celebrou a conquista que ele e sua equipe alcançaram ao chegar no ''Rolo 100'' das filmagens do filme. O cineasta compartilhou a tradição no seu perfil do Instagram.

Confira o momento:

A escolha por realizar as filmagens na Folha de Pernambuco, neste sábado (27), se deve ao fato do jornal possuir um parque gráfico com uma máquina rotativa de impressão conservada e operante ideal para a produção. Kleber e sua equipe haviam realizado uma visita para conferir o espaço.

O povo recifense tem tentado acompanhar de perto as gravações dos filmes, principalmente, quando foi preciso interditar ruas da cidade para a realização das filmagens. Entre as locações gravadas, estão a Universidade Federal de Pernambuco, o Cinema São Luiz, a Rua do Riachuelo, a Ponte Duarte Coelho, a Ponte Governador Paulo Guerra e a Rua Treinador Cláudio Coutinho, na Tamarineira.



Confira os bastidores de ''O Agente Secreto'':

