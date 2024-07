A- A+

LITERATURA Cida Pedrosa lança nova edição do livro "Claranã", com bate-papo nesta terça-feira (30) Publicada pela Cepe, obra ganhou prefácio de Antonio Carlos Nóbrega e ilustrações de Luiza Morgado

Quase dez anos após o lançamento original de “Claranã”, a pernambucana Cida Pedrosa traz ao leitor uma nova edição do livro. Publicada pela Cepe Editora, a obra será apresentada nesta terça-feira (30), às 18h, na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, em um bate-papo da autora com o jornalista e escritor Cícero Belmar.



“Claranã” veio ao mundo em 2015, marcando a estreia da poeta no uso de métrica e rima na poesia. Natural de Bodocó, no Sertão do Estado, a vencedora do Prêmio Jabuti de 2020 mergulhou nas influências poéticas de sua terra natal, revisitando os gêneros da cantoria e do cordel.

Cida contou com a colaboração de amigos, que a provocaram com motes, como Marco Polo Guimarães e Wilson Freire. A própria autora classifica o livro como uma declaração de amor à família e a Bodocó. Seu título, aliás, faz referência à Pedra do Claranã, formação rochosa cheia de lendas e principal ponto turístico da cidade.



"Eu costumo dizer que 'Claranã' é um grande marco da minha história literária. Acho que eu sou muito mais poeta depois que eu fiz o livro. Passei a dominar mais formas de fazer poesia e isso me deixou muito mais à vontade na construção do verso, muito mais segura", comenta a escritora, lembrando que a obra chegou a ficar entre os 50 semifinalistas do Prêmio Oceanos em 2017.

Com 140 páginas, a nova edição do livro traz como novidades as ilustrações de Luiza Morgado e um prefácio assinado por Antonio Carlos Nóbrega. “A poesia de Cida é tanto popular quanto erudita. Profunda, complexa em seus conteúdos e subjetivações; aberta, disponível, simples e clara no seu dinamismo comunicativo”, escreveu o multiartista.



A poeta conta que, ao rever as poesias para a nova edição, fez "pequenos ajustes para melhorar uma rima aqui, uma rima ali". Ainda sobre as novidades da publicação, ela comentou: "As linografias de Luiza são belíssimas. O prefácio de Nóbrega deita um novo olhar sobre a obra. Muito feliz com essa segunda edição, porque há muitos anos o livro estava fora de catálogo. Então, é uma felicidade poder devolvê-lo aos leitores".

