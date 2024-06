A- A+

Literatura Cida Pedrosa recebe prêmio literário português pela carreira de poeta e escritora Troféu Guerra Junqueiro - Lusofonia será entregue sexta-feira (14/06) na sede da Cepe, em Santo Amaro, no Centro do Recife

A pernambucana Cida Pedrosa recebe, nesta sexta-feira (14), às 16h, no auditório governador Eduardo Campos, localizado na sede da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), em Santo Amaro, o Prêmio Literário Guerra Junqueiro - Lusofonia, organizado em Portugal pelo município de Freixo de Espada à Cinta em reconhecimento pela sua carreira literária.



Poeta, vereadora e advogada, Cida Pedrosa foi selecionada na quarta edição do prêmio, em 2023, como representante do Brasil. Ela vai ganhar um troféu e terá a edição em Portugal de um dos seus livros.

“Fiquei muito feliz, principalmente porque a pessoa é escolhida por uma comissão, você não se candidata”, afirma Cida Pedrosa, que, pela primeira vez, terá um livro publicado fora do País. “Isso é maravilhoso”, comemora. “Guerra Junqueiro (Abílio Manuel Guerra Junqueiro, 1850-1923) é um poeta importante de Portugal, nascido em Freixo de Espada à Cinta, dar o nome do escritor ao prêmio é bacana porque, além do reconhecimento à obra da autora e do autor vivo, é uma forma de deixar viva a memória do autor que já morreu, pois sua obra passa a circular também”, destaca a poeta, contista, recitadora e feminista.

Sobre o Prêmio

Desde 2017, a premiação é atribuída a autoras e autores de países de língua portuguesa desde 2020. No Brasil, os três primeiros homenageados são cearenses: Sidney Rocha (2020), Abraão Bezerra Batista (2021) e Ronaldo Correia de Brito (2022). Radicado no Recife, assim como Sidney Rocha, Ronaldo Correia receberá o troféu na mesma solenidade com Cida Pedrosa.



“O prêmio na lusofonia pretende ser um contributo para um movimento criador de uma união cultural lusófona e fazer da literatura responsável por todos sermos cidadãos do mundo”, afirma Avelina Ferraz, curadora do evento.

Sobre a autora

Cida Pedrosa, a primeira pernambucana contemplada com o Prêmio Guerra Junqueiro, é sertaneja de Bodocó, tem 11 títulos publicados e conquistou o Prêmio Jabuti-2020 nas categorias Poesia e Livro do Ano com Solo para Vialejo, editado pela Cepe em 2019.



Na Cepe, também lançou Estesia (2022) e Gris (2018), e vai apresentar, ainda este ano, a nova edição de Claranã (Confraria do Vento, 2015). Ela ficou entre os finalistas do Jabuti-2023 com Araras Vermelhas (Companhia das Letras, 2022), título que venceu o prêmio de melhor livro de poesia de 2022 da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Na edição 2023 do Prémio Literário Guerra Junqueiro - Lusofonia também foram laureados José Ramos Horta (Timor Leste), Mário Cláudio (Portugal), José Luís Mendonça (Angola), Odete Costa Semedo (Guiné Bissau), Inocência Mata (São Tomé e Príncipe), Daniel Medina (Cabo verde), Laureano Nsue Nguema Mibuy (Guiné Equatorial) e Paulina Chiziane (Moçambique), primeira mulher africana a vencer o Prêmio Camões, em 2021.

“Este prêmio tem o nome do patrono do evento, Guerra Junqueiro, e resgata um dos poetas que marcaram a formação de escritores e poetas do século XX”, diz Avelina Ferraz. De acordo com ela, a comissão julgadora é composta por três integrantes, que elegem a laureada ou o laureado depois de ouvir a opinião dos homenageados nas edições anteriores.

SERVIÇO:

Entrega do Prêmio Literário Guerra Junqueiro - Lusofonia à escritora Cida Pedrosa

Quando: 14 de junho, quinta-feira

Hora: 16h

Onde: Companhia Editora de Pernambuco (auditório governador Eduardo Campos), Rua Coelho Leite, 530, Santo Amaro, Recife

