livro 50 anos da Oficina Francisco Brennand são celebrados com lançamento de livro "No labirinto do sonho 50 anos da Oficina Francisco Brennand" foi apresentado aos pernambucanos na data em que o escultor faria 87 anos

O livro “No labirinto do sonho – 50 anos da Oficina Francisco Brennand” foi lançado no Recife, nesta terça-feira, 11 de junho, data em que o multiartista pernambucano completaria 87 anos.

O lançamento promovido no Teatro Deborah Brennand, na sede da OFB, no bairro da Várzea, reuniu os organizadores da publicação em uma roda de conversa.

Recém-lançada na galeria Gomide&Co, de São Paulo, a obra agora chega agora ao público pernambucano, na cidade natal do ceramista, muralista, escultor, pintor, desenhista e escritor Francisco Brennand, abrindo o ciclo comemorativo pelos 50 anos da sua Oficina.

50 anos da OFB

“Esse é um espaço que não se faz só. O livro é um reflexo disso. Francisco Brennand foi a mente por trás de um pensamento que existe aqui, mas muitas mãos fizeram e continuam fazendo a oficina” descreveu Olívia Mindêlo, gerente artística da instituição e coordenadora editorial do livro.

Nenem Brennand, filha do ceramista, contou como era a relação do artista com seu atelier:

“Desde a primeira pedrinha até a construção de todos os monumentos, tudo aqui é Francisco Brennand. Ele dizia: ‘quando faço minhas cerâmicas, tudo isso aqui sou eu, me sento para pintar, me sinto solitário, tudo é desafiador”, lembrou.

Sobre o livro

A publicação foi organizada por Ariana Nuala (gerente de Educação e Pesquisa da Oficina), Júlia Rebouças (ex-diretora artística da instituição) e Olívia Mindêlo (gerente artística do museu) e chega agora às prateleiras como fruto da consolidação da Oficina Francisco Brennand como instituto, criado em 2019, pouco antes da morte do seu patrono (1927-2019).

“É curioso que falar sobre o livro é também falar sobre o nosso dia a dia na Oficina. Há uma magia nessas esculturas e uma presença em cada detalhe, com a vivacidade que há dentro delas”, comentou Ariana Nuala.

Refletindo sobre a trajetória de meio século da OFB, o livro apreende um pensamento contemporâneo ao legado do ceramista, muralista, escultor, pintor, desenhista e escritor pernambucano, criador do espaço-monumento ao qual dedicou boa parte da sua vida, entre a Olaria, o Ateliê e os espaços abertos.

Oficina em textos e imagens

Afastando-se de uma cronologia linear, “No Labirinto do Sonho” adota uma perspectiva de espiral, tomando emprestada a própria ideia de “labirinto de esculturas” criada pelo artista enquanto erguia sua Oficina.

Ao longo de 304 páginas, o livro reúne textos de 26 autoras e autores, além de imagens históricas e ensaios fotográficos de gêneros e estilos distintos, inéditos ou em reedição, que contam a história do cinquentenário da instituição a partir de reflexões históricas, artísticas, políticas, territoriais e críticas.

O projeto gráfico do livro foi desenvolvido pela designer Elaine Ramos, conhecida pela atuação nas editoras Cosac Naify e Ubu. A produção editorial é da equipe da Oficina, sob organização de Ariana Nuala, Júlia Rebouças e Olívia Mindêlo. “Esse não é um catálogo institucional, no sentido estrito do termo. É um livro para leitura, pesquisa e contemplação; um produto editorial pensado em profundidade e amplitude, e que fala da Oficina e dos muitos temas que a atravessam há mais de 50 anos”, descreve Olívia, gerente artística da instituição e coordenadora editorial do livro.

Autores diversos

Os textos são assinados autores como Ariano Suassuna, Ariana Nuala, Cecilia Toro, Cesar Leal, Eduardo Dimitrov, Emanoel Araújo, Fernando Almeida, Frederico Morais, Gleyce Kelly Heitor, Helcir Roberto, Henrique Falcão, José Brito, José Mendes, Júlia Rebouças e Julieta Gonzales.

Lina Bo Bardi, Lívia Debbane, Marcelo Campos, Marcos Baptista, Maria Helena Brennand, Mariana Brennand, Marinez Teixeira, Neném Brennand, Olívia Mindêlo, Renato Carneiro Campos e Tiganá Santana completam a lista. Já os ensaios fotográficos são de autoria de Fritz Simons, Mauro Restiffe, Ruy Teixeira e Sofia Borges.

Onde encontrar

No Recife, após o lançamento, o livro continuará à venda com preço de R$ 197, disponível na própria Oficina, no site da instituição e na Casa Zero (Rua do Bom Jesus, Bairro do Recife). Em São Paulo, é vendido na Casacor (até 28 de julho) e na galeria Gomide&Co.

