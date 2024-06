A- A+

BRENNAND Instituto Ricardo Brennand abre mostra com raridades do pintor Frans Post Acervo do InstitutoRB traz à tona a mostra "Frans Post: O Primeiro Olhar - Uma Imersão na Paisagem do Brasil Holandês"

Dos assentamentos no Brasil aos engenhos de açúcar, passando ainda pelo Forte das Cinco Pontas e pelas Ruínas do Convento do Carmo, em Olinda.



O acervo de obras do pintor holandês Frans Post, além de vasto, se faz necessário para imergir na história do País, inclusive de Pernambuco, Estado que abriga parte de sua narrativa, mais especificamente do acervo permanente "Frans Post e o Brasil Holandês", pertencente ao Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, Zona Oeste do Recife.

Insituto Ricardo Brennand, na Várzea. Crédito: Paloma Amorim/Divulgação

O Instituto acolheu as obras do artista holandês em 2002 e, a partir desta quarta-feira (12) passa a integrar a base da exposição imersiva "Frans Post: O Primeiro Olhar - Uma Imersão na Paisagem do Brasil Holandês" - em cartaz no espaço até 28 de julho.

Para a abertura, alunos de oito escolas públicas (selecionadas via edital) serão os primeiros a contemplar a mostra. Já o público em geral terá acesso à exposição - idealizada em parceria com o Ministério da Cultura - a partir de amanhã (12).

Os visitantes poderão "passear" pelas obras de Post através de projeções, com pinturas em movimento do que é tida como a coleção mais completa do artista holandês, adquirida ao longo da vida, com peças advindas de várias partes do mundo, por Ricardo Brennand, fundador do Instituto Ricardo Brennand.

Fases de Prost

Instalada na Sala da Rainha, "Frans Post: O Primeiro Olhar - Uma Imersão na Paisagem do Brasil Holandês" passará por fases do pintor.



Quadros, pinturas e projeções de gravuras do artista destacam paisagens do Brasil Holandês do Século XVII - período de sua chegada ao País junto à Comitiva de Maurício de Nassau entre os anos de 1637 e 1644.

Durante sua permanência por aqui, Post documentou vilas, cidades e povoações, bem como seus costumes. E deste período, o InstitutoRB guarda a tela "Fort Frederik Hendrik", de 1640.



Nela é revelado um panorama da Ilha de Antônio Vaz, que traz no fundo o Fort Frederik Hendrik, o conhecido Forte das Cinco Pontas", atualmente ocupado pelo Museu da Cidade do Recife.



Uma miniatura do navio Zutpthen, integrante da esquadra holandesa na Comitiva de Nassau - feita em madeira, com detalhes em tecido e que passou a fazer parte do acervo no Instituto após ser doada pela Coleção Santander Brasil - também é um dos destaques da mostra.

Raridades

Além da obra "Fort Frederik Hendrik", outra paisagem do século XVII, a "Paisagem de Várzea", integra o rol de raridades das artes assinadas por Post.



Nela é retratado um senhor rural montado em um cavalo branco, acompanhado de sua mulher, carregada em uma rede por escravos - um reflexo da família patriarcal brasileira predominante naquele século.

A tela "Ruínas do Convento do Carmo em Olinda", de 1664, também é uma das raridades do artista, e traz à tona as ruínas do que era Olinda, a então capital pernambucana, incendiada pelos holandeses que a deixou em destroços exatamente durante o tempo em que Frans Post esteve no Brasil.



"Gravura Mauritiopolis" (1645) e "Livro Barleus" (1647) são outras obras integrantes do acervo da mostra, que ressalta o pintor holandês, conhecido também como 'o cronista da paisagem' com mais de uma centena de quadro pintados a óleo, seja sobre tela ou sobre madeira.



Pintura do Convento do Carmo, em Olinda. Crédito: Divulgação/IRB

Serviço

Exposição "Frans Post: O Primeiro Olhar - Uma Imersão na Paisagem do Brasil Holandês"

Quando: desta quarta-feira (12) até 28 de julho

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea

Ingressos a partir de R$ 25 no site (www.institutoricardobrennand.org.br) e na bilheteria do espaço

Informações: (81) 2121-0365 e no Instagram @institutorb

Visitação de terça a domingo, das 13h às 17h

