Irah Caldeira lança livro infantil

A “Turma da Irazinha”, um projeto da cantora e compositora Irah Caldeira, ganha o livro “Qual o Inseto mais indiscreto?” de autoria de Irah. O projeto Turma da Irazinha utiliza a música como elemento para estimular a diversão, a descoberta e o aprendizado das crianças de forma lúdica. Apesar de ser um antigo sonho da artista, o projeto só veio à público no início 2023, com o lançamento do álbum “Livre na Imaginação,” a partir de então produção para o público infantil ganhou força e outros álbuns foram lançados, sempre acompanhados por vídeos animados, todos disponíveis no canal do youtube da Turma da Irazinha.



Com agenda cheia de compromissos para esse São João, a artista faz questão de destacar o show que irá realizar para o público infantil no sábado (22), às 17h, no Parque das Graças, bairro das Graças, Zona Norte do Recife. Além da presença de toda a Turma da Irazinha, o livro estará disponível para quem quiser adquirir.



Irah Caldeira estará presente na 19ª Caminhada do Forró, evento que abre oficialmente o São João do Recife, nessa terça-feira (13), com cortejo de sanfoneiros que sai arrastando inúmeras pessoas desde a Rua da Moeda até a Praça do Arsenal da Marinha, no bairro do Recife, a partir das 17h.



Em entrevista concedida à apresentadora Patrícia Breda na Rádio Folha, 96,7 FM, nesta segunda-feira (10), Irah divulgou sua agenda para o Ciclo Junino, que entre outras cidades, conta com apresentações em Caruaru, Paulista, Vitória de Santo Antão. No Recife, ela se apresenta no Sítio Trindade, no sábado (15), às 22h.



A entrevista da artista pode ser conferida no canal do YouTube da Folha de Pernambuco:

https://www.youtube.com/watch?v=sonvqErAD5k



Toda a agenda de Irah Caldeira está disponível no perfil do instagram da artista @irahcaldeira



