LITERATURA Novo livro revela negligência com Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil O livro "Cultura no bagaço: a auditoria é cultural, o achado surreal" traz situações onde o Maracatu, Caboclinho e outras expressões culturais são negligenciadas pelo poder público

A negligência do Poder Público com o Maracatu de Baque Solto, Cavalo-marinho, Caboclinho e outras expressões culturais tituladas Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, são expostas no Livro “Cultura no bagaço: a auditoria é cultural, o achado surreal”, que será lançado em agosto, no Recife.

No conteúdo, o autor mostra a negligência por parte de governos de municípios da Mata Norte de Pernambuco e chega até o Carnaval do Recife. A publicação traz caminhos propositivos para construção de novos modelos de políticas públicas culturais.

O autor é o artista e analista do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco -TCE/PE, José Odilo de Caldas Brandão Filho, que revela uma sistêmica desatenção com a salvaguarda desses Patrimônios.

O Cavalo-Marinho, o Maracatu de Baque Solto e o Caboclinho foram as fontes da pesquisa, onde constata-se a negligência

"O livro é uma ótima oportunidade para promover um grande debate com todas as instâncias dos poderes, junto com os artistas e brincadores da cultura tradicional e popular de Pernambuco, para que se entregue dignidade e respeito a essas manifestações", reforça Odilo Brandão." Livro sobre negligência de expressões culturais/ Foto: Sandro Barros

O livro “Cultura no bagaço: a auditoria é cultural, o achado surreal”, será lançado na 1ª Edição do “4ª das Artes”, no dia 7 de agosto, a partir das 10h, no Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas de Pernambuco (SINDICONTAS). O fotógrafo Sandro Barros assina a fotografia da obra junto com o autor.

A publicação nasce como resultado de trabalho, apresentado pelo autor como requisito para titulação de Mestre em História e Bens Culturais, pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), que integra a Fundação Getulio Vargas.

SERVIÇO - Lançamento do livro “Cultura no bagaço: a auditoria é cultural, o achado surreal”

Data: 7 de agosto de 2024

Horário: 10h.

Local: 4ª das Artes, na Sede do SINDICONTAS

Endereço: Mário Melo, 85 - Santo Amaro, Recife

Entrada: Gratuita

Informações: (81) 99347-0799 - Odilo Brandão



