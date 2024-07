A- A+

Cultura+ César Amorim lança novo livro: Poemas Escolhidos O lançamento do livro acontecerá hoje, dia 25/07 às 19h, no Centro de Eventos Recife

Tanto a escrita quanto a leitura, são práticas sociais de suma importância para o desenvolvimento da cognição humana. Desenvolvendo o intelecto e a imaginação, além de promoverem a aprendizagem de novos conhecimentos.

É importante falar que elas são ferramentas essenciais para inclusão e apoio em tratamentos de pessoas com deficiência intelectual. E tem sido, desde sempre, para o César Amorim, como um instrumento fundamental de superação para as dificuldades causadas pelo seu transtorno mental.

Com esse intuito o escritor César Amorim irá lançar seu mais novo livro, Poemas Escolhidos. Que é uma seleção de poemas dos seus três primeiros trabalhos: “Asas do Amor”, “A Letra da Alma” e “Face da Poesia”, que abordam temas universais, tais como a vida e a morte, o amor e a paixão, a liberdade, o social, os sonhos, a natureza e seus diversos sentimentos; o ser em sua essência. Sempre com muito romantismo e com ênfase no desejo de um mundo melhor!

É importante ressaltar que esta obra foi apoiada pelo edital da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura do Recife e Fundação de Cultura do Recife.

O lançamento do livro acontecerá hoje, dia 25/07 às 19h, no Centro de Eventos Recife que fica localizado na Av. Mascarenhas de Moraes, Nº4861, no bairro da Imbiribeira. E contará com um coquetel de lançamento, onde o autor irá fazer dedicatórias nos primeiros exemplares, para seus leitores e haverá uma performance de atores profissionais com cenas baseadas em poesias do livro. O evento contará também com um intérprete de LIBRAS, garantindo assim uma maior acessibilidade e inclusão social.

