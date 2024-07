Inmet emite alerta de vendaval em Pernambuco; ventos podem chegar a 60 km/h

A- A+

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quara-feira (31), alerta de vendaval para boa parte de Pernambuco. Segundo o órgão, os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h.

As rajadas de vento podem acontecer até o fim da tarde da próxima sexta-feira (2). O Inmet explicou que o alerta, de perigo potencial, representa baixo risco de queda de galhos de árvores.

O alerta do Inmet é válido para a Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão. Confira no mapa:

#Atenção: Previsão de vendaval, entre amanhã (31) e o dia (2/8) em áreas do PI, CE, PE, BA e em todo o estado do RN e PB. Os ventos podem chegar a 60 km/h. pic.twitter.com/x3TitbpI4e — INMET (@inmet_) July 30, 2024

Em caso de rajadas de vento, o instituto recomenda que a pessoa não se abrigue embaixo de árvores por haver o leve risco de queda e de descargas elétricas.

Também não é orientado o estacionamento de veículos próximo de torres de transmissão e de placas e propagandas.

Caso necessário, a população também deve entrar em contato com a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros (193).

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a média da velocidade dos ventos no Recife é de 9,3 km/h em julho e 10,3 km/h em agosto — o mês com maior média é novembro, com 11,8 km/h.

Na previsão do tempo para estas quarta (31) e quinta-feiras (1º), a agência indica a tendência de ventos moderados em todas as regiões de Pernambuco.

Veja também

ORGASMO Dia Mundial do Orgasmo: ejaculação nem sempre é sinônimo de prazer