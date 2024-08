A- A+

Grande Recife Rodoviários aprovam indicativo de greve em duas empresas do Grande Recife e podem fazer parada geral A categoria segue agora para mais 12 garagens na Região Metropolitana do Recife (RMR) para entender os próximos passos a serem tomados

Os rodoviários aprovaram, na manhã desta quinta-feira (1°), o indicativo de greve - um aviso legal que indica uma possível paralisação - com os trabalhadores das empresas Globo e Consórcio Recife. Com isso, a expectativa de uma paralisação geral da categoria segue alta.

O indicativo foi aprovado em assembleia realizada nesta manhã nas empresas. Os rodoviários seguem nos próximos dias para mais 12 garagens na Região Metropolitana do Recife (RMR) onde vão debater os próximos passos a serem tomados. Protestos dos ônibus também não estão descartados.

"A categoria rejeitou a proposta dos empresários. A gente vê a categoria se mobilizando de garagem em garagem. Estou sentindo que vai ser aprovado um indicativo de greve geral, para todos os trabalhadores", afirmou o presidente do Sindicato dos Rodoviáirios, Aldo Lima.

Reprovação das propostas

Os rodoviários negociam reajustes com a Urbana-PE, que gere as empresas de transporte no Grande Recife, há cerca de um mês. Segundo o sindicato, no entanto, as propostas que não apresentaram melhorias significativas. Os motoristas alegam ainda que a empresa é capaz de oferecer, financeiramente, condições melhores do que foi proposto até agora.

Uma das propostas atuais é de 0,5% de aumento do salário acima da inflação. O pedido dos rodoviários, no entanto, foi de 5% de reajuste real.

A Urbana-PE propôs, ainda, um valor de R$ 400 para o vale-alimentação, além de um abono de R$ 180 para quem exerce a dupla função - também não aceitos pela categoria. Há, ainda, a instituição de um plano de saúde para os trabalhadores, que até hoje não contam com o benefício, assim como o controle das horas trabalhadas.

Rodoviários paralisados. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O que diz a Urbana-PE

Procurada pela reportagem, a Urbana-PE afirmou que os rodoviários "bloquearam ilegalmente as garagens de duas empresas de ônibus" para a realização das assembleias, o que "atrasou a saída da frota e comprometeu o início da operação do transporte público na zona norte do Recife".



Além disso, a Urbana-PE afirmou ainda que as assembleias foram realizadas sem comunicar previamente à empresa.



Sobre a aprovação do indicativo de greve, no entanto, a empresa não se posicionou.



Veja, abaixo, a nota da Urbana-PE na íntegra.

A Urbana-PE informa que o Sindicato dos Rodoviários bloqueou ilegalmente as garagens de duas empresas de ônibus na manhã desta quarta-feira (01). A atitude das lideranças rodoviárias atrasou a saída da frota e comprometeu o início da operação do transporte público na zona norte do Recife. As garagens foram liberadas às 05h30 e a operação já foi normalizada.

A paralisação ocorreu sob o pretexto de realização de assembleias para deliberação sobre a negociação coletiva da categoria. A Urbana-PE alerta que as assembleias ocorreram sem a devida comunicação prévia, divulgadas apenas nas redes sociais na tarde de ontem e sem informar sequer onde seriam realizadas, impossibilitando a plena participação dos rodoviários, especialmente daqueles que trabalham em outros turnos.

Relembra a última greve

No ano passado, entre os dias 26 e 31 de julho, a população do Grande Recife passou por maus bocados na última greve dos rodoviários.

Em seis dias de paralisação, usuários do transporte público da região enfrentaram longas filas e ônibus lotados - nos poucos veículos que seguiram rodando após contratos temporários das empresas.

À época, a categoria conseguiu reajuste salarial de 4%, além do abono de 70% dos dias de greve para os trabalhadores. Houve também a compensação das horas extras ou complementares, ponto importante para o sindicato.

De lá para cá, no entanto, o clima não esfriou. Somente neste ano a categoria já realizou diversos protestos, com paralisação dos ônibus. As motivações, dentre outras, são cobranças por melhoria das condições de segurança para os trabalhadores, que passaram por casos de violência recorrentes.

