PROTESTO Rodoviários fecham avenida Guararapes, no Centro do Recife, em protesto por reajuste salarial Segundo o sindicato da categoria, a possibilidade de uma greve não está descartada

Rodoviários estacionaram ônibus e fecharam a avenida Guararapes, no Centro do Recife, na manhã desta quinta-feira (20).

A ação acontece em protesto da categoria por reajuste salarial e implementação de plano de saúde.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, o foco do ato está nos governantes. Em nota, os motoristas afirmam que, se "a categoria não tiver sua dignidade respeitada", há a possibilidade da realização de uma greve para este ano.

"Há tempos vimos solicitando que parte dos milionários subsídios destinados exclusivamente às empresas seja revertido em contrapartida aos trabalhadores na forma de um plano de saúde. Somos o único estado do Nordeste que não possui tal benefício", afirmou o sindicato.

Em contato com a reportagem, o presidente do sindicato, Aldo Lima, confirmou que o protesto deve seguir até as 13h.

A reportagem também entrou em contato com a Urbana-PE, que faz a gerência da categoria no Estado, em busca de um posicionamento oficial.

Até a última atualização desta matéria, não houve retorno para a demanda, mas o canal segue aberto.

