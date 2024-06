A- A+

Pernambuco Confira o que abre e o que fecha no feriado de São João no Recife e Região Metropolitana Abertura do comércio do centro do Recife será facultativa na segunda (24) de São João

O São João é celebrado na segunda-feira, 24 de junho. A data é feriado no Recife e em algumas cidades da Região Metropolitana, a exemplo de Jaboatão dos Guararapes, e altera o funcionamento de setores e atividades em Pernambuco.



No sábado (22) e domingo (23), o comércio do Centro do Recife funcionará normal. Já na segunda (24), a abertura será facultativa.



Segundo o Governo de Pernambuco, apenas serviços estaduais indispensáveis funcionarão na sexta (21) - devido à transferência do ponto facultativo do Dia de Corpus Christi - e no São João.

Comércio

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), o comércio da Capital pernambucana funcionará normal. No sábado (22), as lojas de rua abrirão as portas no horário comercial, das 8h às 18h. Alguns estabelecimentos poderão chegar a esticar o expediente.



No domingo (23), véspera de São João, e segunda (24), as lojas vão operar de forma facultativa e ficará a critério do lojista abrir ou não.

Shopping

Os estabelecimentos funcionam em horário normal.

- Shopping Recife - domingo (23) - 12h às 18h. Segunda (24) - 12h às 21h.

- RioMar Recife - domingo (23) - 12h às 18h. Segunda (24) - 12h às 21h.

- Shopping Boa Vista - domingo (23) - 11h às 17h. Segunda (24) - 11h às 19h.

- Shopping Tacaruna - domingo (23) - 12h às 18h. Segunda (24) - 12h às 21h.

- Plaza Shopping - domingo (23) - 12h às 18h. Segunda (24) - 12h às 21h.

- Shopping ETC - domingo (23) - 12h às 18h. Segunda (24) - lojas e quiosques fechados. Só funcionará a praça da alimentação das 12h às 18h.

- São Miguel Center (Afogados) - domingo (23) e segunda (24) - fechado.

- Shopping Patteo Olinda - domingo (23) - 12h às 18h. Segunda (24) - 12h às 21h.

- Paulista North Way Shopping - domingo (23) - 12h às 18h. Segunda (24) - 12h às 21h.

- Camará Shopping - domingo (23) - 10h às 18h. Segunda (24) - 12h às 21h.

- Shopping Guararapes - domingo (23) - 12h às 18h. Segunda (24) - 12h às 21h.

- Shopping Costa Dourada - domingo (23) - 12h às 18h. Segunda (24) - 12h às 20h.

- Shopping Igarassu - domingo (23) - 12h às 18h. Segunda (24) - 12h às 20h.

- Recife Outlet - domingo (23) - 9h às 19h. Segunda (24) - 9h às 21h.

- Shopping Carpina - domingo (23) - 12h às 18h. Segunda (24) - 12h às 21h.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na segunda-feira (24), já que a data é feriado municipal.

Governo de Pernambuco

O Governo de Pernambuco transferiu o ponto facultativo do Dia de Corpus Christi para 21 de junho, sexta-feira que antecede o feriado de São João (24).



Com a alteração, nesta sexta, assim como na segunda-feira (24), estarão em funcionamento apenas serviços indispensáveis.

Prefeitura do Recife

O edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado neste feriado de São João. As atividades do prédio e o atendimento ao público serão retomados normalmente na terça, 25 de junho.

Saúde - Os serviços de urgência e emergência permanecem funcionando 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto).



Também funcionam as policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), e no Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).

O Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado, estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas.



O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência.



O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) funcionará de plantão por meio do telefone 3355-7712, das 8h às 17h.



A vacinação de influenza, Covid-19 e atualização de calendário vacinal terá os seguintes horários: no sábado (22) shoppings Tacaruna (Santo Amaro), Boa Vista (Boa Vista), Riomar (Pina) e Recife (Boa Viagem), das 9h às 19h; Centro de Saúde Senador Ermírio de Moraes (Casa Forte), das 8h às 18h.



No domingo (23), as salas de imunização situadas nos centros de compra funcionarão nos seguintes horários: shoppings Tacaruna, Recife e Riomar, das 12h às 18h, e Boa Vista, das 11h às 17h, enquanto o centro de saúde estará aberto das 8h às 18h.



No dia do São João, na segunda-feira (24), as salas de vacinação funcionarão nos seguintes horários: shoppings Tacaruna, Recife e Riomar, das 12h às 21h, e Boa Vista, das 11h às 19h, e o Centro de Saúde Senador Ermírio de Moraes, das 8h às 18h.



No sábado (22), a campanha “PrEPara a Prevenção” estará realizando teste rápido para detecção de doenças sexualmente transmissíveis (IST), entrega de preservativos e lubrificantes e promovendo PrEP nas Policlínicas Lessa de Andrade (Madalena) e Gouveia de Barros (Boa Vista), das 8h às 15h.



Cultura - O forró na avenida Rio Branco, na área central do Recife, começa a partir das 12h, com trios pé-de-serra e se estende durante toda a tarde. A partir das 17h, diversas atrações locais como quadrilhas, grupos de coco, bandas, trios e artistas se apresentarão no local.

No Sítio Trindade, na Zona Norte, a Sala de Reboco recebe nomes como Aécio dos 8 Baixos, Aluísio do Acordeon e Rabecado, a partir da sexta-feira (21).



Já no Palco Principal, serão 16 apresentações de artistas - até a segunda (24), como Beto Hortis, Quinteto Violado, Novinho da Paraíba, Mestre Gennaro, Bia Marinho, Silvério Pessoa, Maciel Melo e Petrúcio Amorim.



Nos dias 22 e 23 de junho, as 12 equipes finalistas do 20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis comandam a festa do Pavilhão de Quadrilhas, a partir das 16h.

Os polos descentralizados recebem Márcia Pequeno, Victor Moury, César Pakerinha, Orquestra de Bolso e Lucinha Guerra, que vão se apresentar, respectivamente, na Lagoa do Araçá (Imbiribeira), Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro, que têm programações nos dias 22 e 23 de junho.



Os demais equipamentos de cultura do Recife estarão fechados durante o fim de semana e a segunda-feira (24).



Turismo e Lazer - Os parques da cidade vão funcionar normalmente neste feriado de São João. A Ciclofaixa de Turismo e Lazer oferece percurso no domingo (23) e na segunda (24), das 7h às 16h.



Aqueles que quiserem aproveitar o feriado para conhecer e desbravar a cidade contarão com roteiros exclusivos do Olha! Recife, incluindo o Ônibus do Forró no sábado e no domingo. As inscrições devem ser feitas pelo site www.olharecife.com.

Meio Ambiente - O Jardim Botânico do Recife (JBR) estará fechado no sábado (22), domingo (23) e segunda-feira (24), devido ao recesso de São João.



O equipamento ambiental volta a funcionar a partir da terça-feira (25) com entrada gratuita, das 9h às 15h. O Econúcleo do Parque da Jaqueira também estará fechado neste período e só retoma as suas atividades a partir da quinta-feira (27).



Parque das Esculturas - O Parque de Esculturas Francisco Brennand seguirá com horário normal na sexta-feira (21), das 10h às 17h e, no sábado (22) e domingo (23), das 9h às 18h. Na próxima segunda-feira (24), o espaço estará fechado.



Mulher - Os equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estarão fechados neste feriado. As exceções são o Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro, que funciona de domingo a domingo, 24h por dia; e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, em Areias, que atende todos os dias, das 7h às 19h. Os demais serviços e atividades serão retomados normalmente na terça, 25 de junho.



Assistência Social e Direitos Humanos - O projeto Praia sem Barreiras será realizado na sexta-feira (21) e no sábado (22), das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da rua Bruno Veloso.



A ação consiste no banho de mar assistido às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida com o uso de cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis para garantir o acesso à faixa de areia e ao mar.



Não precisa de agendamento prévio para participar da ação, basta comparecer ao local. A prefeitura ressalta que a atividade poderá ser suspensa em caso de grande volume de chuva ou de maré alta. No domingo (23) e na segunda-feira (24), o projeto não funcionará.

Na segunda-feira, não funcionarão os atendimentos realizados nos Cras e Creas, na Central de Cadastro Único e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP).



Também não funcionarão o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves.



As exceções são o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão.



Também mantêm o funcionamento os restaurantes populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, que permanecem com a oferta de refeições para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.



Compaz - A rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechadas do sábado (22) a segunda-feira (24), em virtude do feriado de São João.



Hospital Veterinário do Recife - Nesta segunda-feira (24), o Hospital Veterinário do Recife funciona em expediente diferenciado, aberto das 7h às 13h, para urgências.



Trânsito - Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na segunda-feira (24), devido ao feriado de São João.



Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.



A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na terça-feira (25), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.



Esportes - As 27 unidades da Academia Recife estarão fechadas nesta segunda (24). O mesmo esquema se aplica ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão).



No sábado (22), o Corredor Recife de Esporte e Lazer estará montado no horário das 4h às 7h30, ligando o Parque da Jaqueira, na Zona Norte da cidade, ao empresarial JCPM, no Pina, na Zona Sul.



Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Sala do Empreendedorismo - Nesta segunda-feira (24), não haverá expediente nos órgãos de atendimento ao público da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, como Agência de Emprego, nas Salas do Empreendedor e nas Escolas Profissionalizantes do Recife. Os serviços retornam na terça-feira (25).



Mercados e feiras - O horário de funcionamento dos mercados públicos neste fim de semana será das 6h às 18h, na sexta-feira (21) e no sábado (22). Já no domingo (23), eles estarão abertos das 6h às 13h. Devido ao feriado, os mercados e feiras estarão fechados na segunda-feira (24).



Procon Recife - Em virtude do feriado de São João, não haverá expediente na segunda-feira (24) na sede do Procon Recife, situada na rua do Imperador, 491, bairro de Santo Antônio.



Os postos de atendimento do órgão, localizados nos Compaz (Ariano Suassuna, no Cordeiro; Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Dom Hélder, no Coque, e Paulo Freire, no Ibura) também estarão fechados. Os trabalhos voltam normalmente na terça-feira (25), das 8h às 17h.



Procuradoria da Fazenda Municipal - Nesta segunda-feira (24) não haverá funcionamento da Procuradoria da Fazenda Municipal devido ao feriado do São João.



Ouvidoria Geral do Município - Não haverá expediente na Ouvidoria Geral do Município na segunda-feira (24) em função do feriado de São João.



Contudo, a população pode registrar quaisquer tipos de solicitação através do Conecta Recife, no site ou aplicativo, pelo e-mail [email protected] e também pelo site do órgão: https://ouvidoria.recife.pe.gov.br/.

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes informou que, na sexta-feira (21) e na segunda-feira (24), não haverá expediente nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, por conta da transferência do ponto facultativo de Corpus Christi e do feriado de São João, respectivamente.



Nesses dias, vão funcionar somente os serviços públicos considerados essenciais. Na sexta, as feiras livres e mercados públicos funcionam normalmente, das 6h às 18h. Já na segunda, feriado de São João, os mercados públicos estarão abertos das 6h às 12h.

Prefeitura de Olinda

A Prefeitura de Olinda determinou ponto facultativo nesta sexta-feira (21). Com isso, escolas da cidade só retornam às atividades na terça (25).

Já os atendimentos de saúde acontecem normalmente no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos; nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da PE-15 e de Rio Doce; e no Hospital Tricentenário, em Bairro Novo. Todos funcionarão com plantão 24h.



A coleta de lixo será mantida em todos os bairros e os mercados públicos da cidade abrem em horário reduzido: das 6h às 13h.



A Diretoria de Iluminação também reforça que manterá, em esquema diferenciado, uma equipe estará de plantão para agir em casos emergenciais. A vacinação ficará suspensa desta sexta até segunda.

Ministério Público de Pernambuco

De 23 a 30 de junho, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) vai funcionar em regime de plantão, das 13h às 17h, em razão do recesso de junho.



Dessa forma, os atendimentos serão realizados remotamente por e-mail e as demandas urgentes devem ser encaminhadas ao Promotor de Justiça plantonista, que atuará das 13h às 17h.

As manifestações que forem registradas nos canais eletrônicos da ouvidoria durante o período do recesso só serão analisadas e encaminhadas às Promotorias de Justiça a partir do dia 1º de julho.

Não sendo caso de urgência, o cidadão poderá entrar em contato com a ouvidoria do MPPE, pelos canais eletrônicos, para registrar denúncias, reclamações, sugestões, críticas e elogios através da Ouvidoria, no site do MPPE, por meio do formulário https://bit.ly/ouvidoriamppe-manifestacao, e pelo assistente virtual Audivia.

