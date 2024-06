A- A+

SÃO JOÃO 2024 Festa de São João é retratada em exposição fotográfica na Torre Malakoff A mostra "A Festa do Fogo - Retrato de um Forró no meu Sertão", de Ana Araújo, abre ao público nesta quarta-feira (19)

Na semana que antecede o São João, o Observatório Cultural Torre Malakoff recebe uma exposição que celebra a festa tão representativa para o povo nordestino. “A Festa do Fogo - Retrato de um Forró no meu Sertão”, da fotógrafa e artista visual Ana Araújo, abre ao público nesta quarta-feira (19), às 18h, com show de Josildo Sá e do trio pé de serra Xinelo Rasgado.

Aberta ao público até 1º de setembro e com entrada gratuita, a mostra reúne imagens que representam o forró e os festejos juninos como símbolos culturais do semiárido. São 43 fotografias inéditas, algumas em cores e outras em preto e branco, registradas durante as noites de São João em Tacaratu, município do Sertão de Pernambuco, entre 2005 e 2019.

Partindo de um olhar íntimo, a exposição resgata memórias afetivas de Ana Araújo, fotojornalista premiada, que viveu em Tacaratu dos 7 aos 14 anos de idade. Tais lembranças estão intrinsecamente ligadas à sonoridade do forró, reconhecido como patrimônio cultural e imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) em 2021.

“Apresento o pertencimento e a vivência de enxergar fotografias nas paisagens sertanejas. Mesmo sem câmera, tinha a sensação de fotografar, criando imagens e memórias ao ouvir e cantar as músicas de Luiz Gonzaga e seus parceiros poetas, em casa e nas viagens para as cidades e comunidades rurais da nossa região. Por isso, gosto de dizer que aprendi a fotografar ouvindo o gigante Gonzagão”, conta a fotógrafa.

Segundo Ana Araújo, a música serviu de inspiração para a narrativa fotográfica. Há na mostra, inclusive, a clássica imagem do tradicional trio pé de serra, com tocadores de sanfona, zabumba e triângulo. “Os músicos garantem a animação da nossa gente que, todos os anos, dança feliz e preserva a tradição das quadrilhas e do forró”, aponta.

Ainda de acordo com a fotógrafa, a mostra - realizada com o incentivo do Funcultura - começou a ser concebida em uma das tantas viagens à cidade de sua infância. “Quase chegando a Tacaratu, nas primeiras horas de uma noite de São João, passando pelo município vizinho de Inajá, retratei - com o carro em movimento, ao longo da rodovia PE-375 - as incontáveis fogueirinhas acesas na frente de todas as casas, inclusive das fechadas, localizadas à beira da estrada”, relembra.

Maria do Carmo Nino, artista e Ph.D. em Artes Visuais pela Sorbonne, assina a curadoria de “A Festa do Fogo”, ao lado de Ana. Para a cocuradora, a exposição convida o público a participar dos momentos de tradição e evocação afetiva para a autora das imagens. Uma das fotos de destaque traz a mãe da fotógrafa, Dolores, acendendo a fogueira de sua casa, o que ilustra bem o caráter simultaneamente íntimo e universal das obras.

“Como não se deixar fascinar? Difícil ficar indiferente às expressões de regozijo que exaltam da face e dos gestos das pessoas fotografadas pela artista, ao carinho pela lembrança materna inaugurando a queima da fogueira, à captação do esmero com a roupa colorida e a maquiagem e aos cuidados necessários para o grande festejo no preparo da comida típica, sem falar na música inebriante trazida pela presença dos musicistas”, observa Maria.

Serviço:

Exposição “A Festa do Fogo - Retrato de um Forró no meu Sertão”, de Ana Araújo

Quando: Abertura hoje, às 18h; visitação até 1º de setembro, de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos domingos, das 14h às 18h

Onde: Observatório Cultural Torre Malakoff (Praça do Arsenal, Bairro Recife)

Entrada gratuita



