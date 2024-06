A- A+

MÚSICA São João 2024: Ouça novas músicas e discos para embalar as festas juninas Artistas pernambucanos aproveitaram o período para apresentar novos trabalhos identificados com os festejos juninos

São João já está batendo à porta e os festejos juninos seguem a todo vapor! Que tal, então, renovar o repertório para o arrasta-pé deste ano, ouvindo (e curtindo) os lançamentos do São João em 2024?

O que não falta é música nova nesta safra! São discos, EPs e singles lançados nesse período, com forrós, xotes e demais gêneros para esquentar o “arraiá” da maior festa popular nordestina.

Confira os lançamentos do São João 2024:

Laís Senna, “Mininu”

A jovem cantora, compositora, atriz e bailarina Laís Senna lançou, no Dia dos Namorados, o single “Mininu”, sua estreia fonográfica solo nas plataformas de streaming. O xote romântico anuncia o futuro compacto da artista, “O Dourado no Sol do meu Peito”, que será lançado no segundo semestre de 2024.



Mestre Ambrósio, “Pela Janela”

Após 23 anos do seu último lançamento, a banda pernambucana Mestre Ambrósio trouxe ao mundo, no último dia 14/6, o single “Pela Janela”. O xote cantado por Sérgio Cassiano é um desdobramento do retorno dos ambrósios aos palcos, que aconteceu em 2022, por ocasião dos 30 anos de trajetória do grupo.









Fim de Feira, “Instante Feliz”

A banda Fim de Feira também tem novidades para esse São João. Comemorando 20 anos de trajetória, o grupo liderado por Bruno Lins lançou, recentemente, o arrasta-pé “Instante Feliz”, que é pura celebração, “como se fosse uma festa todo dia”. A música também ganhou um videoclipe, que vai ao ar no dia 20 de junho.







Carlos Filho, “Baile Brasileiro”

Com 15 anos de estrada – integrando a bandavoou, o projeto Estesia e a Orquestra Malassombro, além de uma passagem pelo The Voice Brasil –, o cantor serratalhadense Carlos Filho lançou seu primeiro álbum solo, “Baile Brasileiro”, um disco de forró, com sete faixas gravadas ao vivo, em que ele se reconecta com as suas origens, mas também garante ao gênero o seu lugar na contemporaneidade.



Forró Casamarela, “Forró na Feira”

No último dia 14/6, veio ao mundo “Forró de Feira”, álbum digital do Forró Casamarela. Produzido pelos integrantes Macaco, Johnanthan Malaquias e Jr. Teles, o trabalho traz oito faixas, em que o ambiente do comércio popular, seus encontros e interações compõem a atmosfera do disco, que soa como um livro de crônicas, de relatos do cotidiano de pessoas comuns que vivem no nordeste do Brasil. O álbum traz composições próprias e três releituras, de nomes como Dominguinhos, Maciel Melo e Juliano Holanda.



E ainda tem coisa boa para sair! Nesta sexta (21), novos lançamentos chegam às plataformas de streaming:

Julião e o Forró do Suco Elétrico, que fazem música nordestina com uma verve “Woodstock”, surgiram este ano e já estão com produção musical própria para apresentar ao público. O single “Muriçoca”, composição do Feiticeiro Julião, já está pronto para ir ao ar!



A música faz poesia e conscientização a respeito do mosquito da dengue. “A gente fala sobre amor num país assolado por essa praga tropical que não pode ser ignorada e sobre a qual é importante estarmos atentos”, diz Julião.

Julião e o Forró do Suco Elétrico lançam, nesta sexta (21), o single "Muriçoca" | Foto: Anderson Stevens



A pernambucana Natascha Falcão – que, no ano passado, lançou o álbum “Ave Mulher” e também foi indicada a “Artista Revelação”, no Grammy Latino 2023 – traz para este período junino o seu novo trabalho, o EP “Universo de Paixão”.



São cinco faixas, sendo quatro delas releituras de “forró das antigas” – Mastruz com Leite, Magníficos, Limão com Mel, Calcinha Preta. A quinta faixa, “Melhor Assim”, é composição da própria Natascha, versando sobre as várias fases do enamoramento e chegando a um final que... ops! Sem spoiler!



Natascha Falcão lança novo EP, "Universo de Paixão", nesta sexta (21) | Foto: Flávia Mansur/Divulgação

Veja também

Carlinhos "Mendigo" Ex-Pânico Carlinhos "Mendigo" é enviado para centro de detenção em Guarulhos