Mestre Ambrósio lança single "Pela Janela", música inédita em 23 anos

Após 23 anos de seu último lançamento – o álbum “Terceiro Samba” (2001) –, os pernambucanos do Mestre Ambrósio presentearam o público com uma novidade, nesta sexta (14): está nas plataformas de streaming o single “Pela Janela”, canção inédita do grupo.

"Pela Janela" é um xote novinho em folha, oportuno para os festejos juninos de agora, e conta com produção musical de Mazinho Lima e Mauricio Badé – integrantes do Mestre Ambrósio. Quem canta na faixa é o vocalista e percussionista Sérgio Cassiano.

A nova música surgiu como um desdobramento do retorno dos ambrósios, em 2022, após 18 anos longe dos palcos, celebrando os 30 anos de existência do grupo. O reencontro com o público foi a determinante faísca que daria em “Pela Janela”

"Os shows trazem muitas possibilidades de experimentação que mostram a resposta imediata de quem está ali presente. Acredito que essa experiência do ao vivo acaba sendo impulsionada quando se tem músicas novas. São como energias que se retroalimentam. Então é natural que surjam músicas nessa retomada", comenta Sérgio Cassiano.

“Pela Janela” passa, agora, a integrar o repertório dos shows do Mestre Ambrósio.

A sonoridade de “Pela Janela” traz a seguinte formação: Siba (guitarra e rabeca), Helder Vasconcelos (fole e ganzá), Eder "O " Rocha (zabumba), Sérgio Cassiano (vozes, triângulo, efeitos, lixa e surdo), Maurício Badé (agogô), Mazinho Lima (baixo, voz) e Bruno Buarque (efeitos).



