Laís Senna lança seu primeiro single solo, o xote "Mininu", nas plataformas digitais

A multiartista recifense Laís Senna, 26 anos, lançou, nesta quarta (12), o single “Mininu”, que marca sua estreia fonográfica nas plataformas digitais e antecipa o seu compacto “O Dourado no Sol do Meu Peito”, que será lançado no segundo semestre.

“Mininu” é um xote romântico – não à toa, lançado neste 12 de junho, Dia dos Namorados. Na canção, Laís canta sobre uma paixão por um rapaz, o tal “mininu”. Segundo a artista, a canção também alude à sua paixão pelo São João de Arcoverde, lugar que resguarda a essência da tradição junina sertaneja.

"Esse é um xote que traz a visão da mulher falando de amor. Uma vivência do que estamos acostumadas a ouvir nesse gênero, que é muito masculino", diz Laís Senna

Cantora, compositora, bailarina e atriz, Laís Senna tem, nos últimos anos, despontado no cenário musical pernambucano, em especial do forró, com uma abordagem contemporânea do gênero, ao passo que também valoriza a sua riqueza tradicional.

“Mininu” foi gravada no Muzak Estúdio e teve direção geral de Laís Senna e produção e arranjo de Felipe Costta. Gravaram com ela os músicos Thiago Duarte (bateria), Lucas Crastro (baixo), Íkaro Lima (guitarra) e Felipe Costta (sanfona).



