Carlos Filho, ex-The Voice, lança álbum de forró; conheça o disco, que traz sete faixas

Carlos Filho, cantor e compositor pernambucano que participou do “The Voice Brasil”, está com um novo álbum, dedicado ao forró. “Baile Brasileiro” chegou às plataformas de streaming nesta sexta-feira (7), trazendo sete faixas.

O disco de Carlos Filho é o primeiro trabalho do artista voltado para o forró e também sua estreia em carreira solo. Sertanejo de Serra Talhada, ele carrega na bagagem 15 anos de experiências em grupos como bandavoou, Estesia e Malassombro.

As faixas têm arranjo de Felipe Costta, que toca sanfona no álbum e conta ainda com Júnior Teles (zabumba, pandeiro, triângulo, ganzá e reco), Sarah Leandro (voz), Felipe de Lima (baixo) e Tombc (synths).

“Aboio, Afeto y Recanto”, faixa de abertura, remete à sonoridade das cantorias. Em “Barraco na Ribeira”, composta por Giuliano Eriston, a poesia surge do convite para o amor em um local humilde à beira do rio.

A dor da separação é tema de “Cuidar de Mim”, composta em parceria com o sanfoneiro Itallo Costa. “Devagar, Meu Bem”, mais uma de Giuliano Eriston, traz um tom reflexivo.



“Maçã do rosto”, de Djavan, é a quinta faixa do álbum e é embalada por uma brincadeira musical entre o baião e o xote. Parceria com Eriston, “Tu Vai Ver” expõe o jogo de conquista e o desenrolar do desejo.

“Forró da Tia Lila” é uma peça instrumental estrelada pela sanfona, composta por Felipe Costta. A música foi batizada em homenagem à tia de Felipe, que superou um problema de saúde durante o período de produção do álbum.

