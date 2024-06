A- A+

música Cantor Conrado, da dupla com Wesley, cancelou show por causa da morte do filho; entenda Pequeno Miguel morreu três horas depois de ter nascido, na última segunda-feira (3)

Leia também

• Filho de Bárbara Evans segue internado em UTI: ''Mantendo a calma''

• Quem é Michele Umezu, mãe do filho de Ronaldo e fisiculturista premiada

A dupla Wesley e Conrado cancelou o show que faria nesta terça-feira (4), em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O motivo foi a morte do pequeno Miguel, filho recém-nascido de Conrado, na última segunda-feira (3).

A mulher de Conrado, Anna Moraes, deu à luz os gêmeos Bernardo e Miguel. O último, no entanto, nasceu com uma má formação e acabou morrendo três horas depois do parto. Segundo o comunicado publicado no perfil da dupla, Anna e Bernardo estão bem.

"Meu anjo Miguel, olhe pelo seu pai e pela sua mãe para que sejamos bons pais para o seu irmão Bernardo", diz o comunicado.



Conrado lamenta morte de filho

“Hoje é o dia mais importante da minha vida, e também o mais triste! Ganhei e perdi um filho ao mesmo tempo. Como lidar? Ainda não sei”, disse a mãe da criança, Anna, ao anunciar o que havia acontecido nos stories, do Instagram. “Meu peito está dilacerado! Entender os propósitos de Deus é muito difícil, mas jamais perderei minha fé.”

Conrado também fez uma publicação homenageando o filho que morreu. Ele afirmou: “Você foi tão valente meu filho, tão guerreiro. Seu pai tem tanto orgulho, você me ensinou tanto em poucas horas sobre amor, sobre respeitar as vontades de Deus, sobre aceitar que tudo é por Ele e para Ele! Acompanhei toda sua luta! Suas três horas de muita luta, tive a honra de te dar uma benção especial! Ah, meu anjo Miguel, olhe pelo seu pai e sua mãe, para que sejamos bons pais para o seu irmão Bernardo! Que Deus te receba com muito amor! Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor! Vá em paz meu filho! Te amo e te amarei pra sempre meu, Miguel”.

Veja também

FAMOSOS Após morte de gêmeo, sertanejo Conrado e esposa divulgam foto do filho Bernardo: "Nossa força"