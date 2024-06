Quem é Michele Umezu, mãe do filho de Ronaldo e fisiculturista premiada

A- A+

Fisiculturista, empresária e consultora, Michele Umezu é a mãe de Alexander Nazário de Lima, de 19 anos, fruto de um relacionamento com Ronaldo Fenômeno, em 2004. Michele e o ex-jogador tiveram um caso amoroso no Japão, quando o camisa 9 participava de uma excursão na Ásia com o Real Madrid, enquanto o mesmo ainda era comprometido com Daniela Cicarelli.

Natural do Mato Grosso do Sul, Michele se mudou para o Japão aos 13 anos de idade para trabalhar no país, e chegou a ser babá, garçonete e também atuou como modelo em campanhas publicitárias, e conheceu Ronaldo em 2002. Foi neste momento que Umezu conheceu o Fenômeno.

Em 2004, Michele engravidou de Ronaldo, mas o camisa 9 demorou cinco anos para reconhecer a paternidade de Alexander Nazário de Lima. Apenas em 2009, quando Michele retornou ao Brasil para fazer um teste de DNA e comprovar que o Fenômeno realmente era o pai do jovem de cinco anos de idade.

- (No teste de DNA) havia apenas o Ronaldo, eu com meu filho, o médico da clínica e nossos advogados. Estava nervosa, com medo de ele tratar o Alex de forma ruim ou algo do tipo. Mas isso não aconteceu. Eles se olharam, se reconheceram e se abraçaram. Foi muito bonito. Fiquei aliviada - disse Michele, em entrevista à VEJA, em 2010.

Hoje, Michele é fisiculturista, empresária e consultora. No Instagram, Umezu posta sua vida de treinos, competições, empreendimentos e também alguns momentos com seus filhos.

hahaha

Veja também

FOTOGRAFIA Foto de Sebastião Salgado está entre as 25 imagens que ''definiram a era moderna''