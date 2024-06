A- A+

Cancelado Oruam, após show no Wehoo ser cancelado, pede que fãs invadam perfil de festival Wehoo Festival diz que apresentação de Oruam foi reavaliada após "posicionamentos e declarações" do rapper, que atribui decisão à sua defesa de Neymar contra Luana Piovani

O rapper Oruam teve o seu show no Wehoo Festival cancelado. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (6), a organização afirma que esta decisão se deve por “posicionamentos e declarações do artista” que não se alinham aos seus “valores e princípios”.

O evento ocorrerá em 12 de outubro deste ano na capital pernambucana, Recife.

O line-up completo do festival havia sido divulgado na última segunda-feira (3). O anúncio do nome de Oruam causou alguns comentários negativos à organização. A resposta do Wehoo veio três dias depois:

"O Wehoo Festival gostaria de informar que, após uma cuidadosa reavaliação, decidiu cancelar a apresentação do artista Oruam. Concluímos que esta decisão reflete os valores e princípios que promovemos, considerando que alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinham com esses aspectos", diz a organização no perfil do Instagram.

Após o anúncio do cancelamento, Oruam usou os stories, do Instagram, para pedir aos fãs "malucos" e "psicopatas" — palavras do próprio artista — que denunciem a página do Wehoo Festival em retaliação à decisão.

— Vocês mexeram com a pessoa errada, parceiro. Eu sou fã do Neymar, defendi ele como fã. Aquela mulher lá faz fofoca de todo mundo. Eu vi que ela falou do Neymar e falei: “Ih parceiro, do Neymar não. Tá achando o quê?” Pode cavar para mim, pode cavar. Esse festival de merda aí vai cancelar meu show, mas papo reto, isso aí não vai nos abalar, porque nós somos brabos. Nós viemos do nada, olha quem eu sou — disse ele.

Oruam pede para fãs irem ao Instagram do Wehoo reclamar sobre o cancelamento no festival Wehoo. Foto: Reprodução/Instagram

Na fala, o cantor atribui a decisão do festival ao seu posicionamento na polêmica que envolve o jogador Neymar e a atriz Luana Piovani, no que tange a chamada PEC das Praias.Oruam defendeu o atleta, cujos empreendimentos são acusados pela artista de infringir a legislação ambiental brasileira.

