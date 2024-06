A- A+

música Cátia de França apresenta show do disco "No Rastro de Catarina" na Casa Estação da Luz Olinda é a primeira cidade do Nordetes a receber a apresentação do mais novo álbum da cantora paraibana

A cantora paraibana Cátia de França traz para Olinda o show de “No Rastro de Catarina”, seu mais recente disco. A apresentação será na Casa Estação da Luz, nesta sexta-feira (7), às 19h.

Após lotar casas no Rio de Janeiro e em São Paulo, Cátia escolheu Pernambuco para lançar no Nordeste seu mais novo trabalho. Com 12 faixas inéditas, o disco resgata memórias e perspectivas vividas pela artista ao longo de 77 anos.

“No Rastro de Catarina” foi todo gravado ao vivo, em João Pessoa, terra natal da cantora. Produzida pelo selo fonográfico Tuim Discos, a obra traz parcerias de Cátia com nomes como Khrystal, Regina Limeira e Socorro Lira. O registro fonográfico foi lançado oficialmente em abril.

No show, a paraibana sobe ao palco acompanhada de sua banda. Integram o gupo Cristiano Oliveira (viola, violão e violão de aço), Marcelo Macêdo (guitarra e violão de aço), Elma Virgínia (baixo acústico, baixo elétrico e fretless), Beto Preah (bateria e percussões) e Chico Correa (sintetizadores e samplers), que também assina a produção musical do disco, ao lado de Marcelo Macêdo.



Serviço:

Show de Cátia de França "No Rastro de Catarina"

Na Casa Estação da Luz (Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda)

Nesta sexta-feira (7), às19h

Ingressos a partir de R$ 40, pelo Sympla e no local

