Russell Crowe diz que desorganização em festival no Brasil impediu realização de show: "Frustrante"

O ator e cantor Russell Crowe usou as redes sociais, nesta segunda-feira (3), para reclamar da desorganização de um festival de música no Brasil. O artista neozelandês conta que foi chamado para integrar o line-up de um evento em solo brasileiro, e, depois de aceitar o convite para o trabalho e acertar todos os detalhes, recebeu avisos de que a data previamente programada para sua apresentação havia sido alterada. Na terceira vez que isso ocorreu, ele a banda de rock Indoor Garden Party, da qual é vocalista, desistiram de realizar o show e quebraram o contrato com a empresa.

"Brasil… Então, eis o que aconteceu… Convidados para tocar em um festival, dissemos que sim e começamos a nos organizar em torno de uma determinada data. Aí a data mudou, e reorganizamos as coisas. Então… A data mudou novamente, mas não conseguimos fazer a terceira mudança de data funcionar. Frustrante. Desculpe", relata o artista, por meio do X (antigo Twitter).

Brazil… so, here’s what happened… invited to play at a festival , we said yes & started organising around a certain date. Then, the date changed, we rearranged things. Then… the date changed again but we weren’t able to make the third date change work. Frustrating. Sorry.