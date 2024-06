A- A+

A cantora Adele não dourou a pílula diante de um ataque homofóbico vindo do público durante seu show no Caesars Palace, em Las Vegas. A cantora de 36 anos saiu em defesa da comunidade LGBTQIA+ depois que um homem gritou: "Orgulho é uma m*rd*".

Ela respondeu furiosamente: "Você é estúpido? Não seja tão ridículo. Se você não tem nada de bom para dizer, cale a boca, certo?".

MÃE! Adele dá fecho em fã h0mofóbico que disse que o mês do orgulho era uma merd@:



“Você veio ao meu show e disse que o mês do orgulho é uma merd@? Você é estúpido? Não seja tão ridículo. Se você não tem nada de bom para dizer, cale a boca, certo?” pic.twitter.com/wpexKe7OiI — POPTime (@siteptbr) June 2, 2024

Adele tem muitos fãs LGBTQIA+ e já demonstrou a apoio à comunidade em diversas ocasiões. No ano passado, celebrou o Mês do Orgulho usando um vestido preto com cauda nas cores da bandeira do arco-íris.



Em 2016, prestou homenagem ao massacre na boate gay Pulse, em Orlando, Flórida, que matou 49 pessoas. A estrela disse: "Eu gostaria de começar esta noite dedicando todo esse show a todos em Orlando e na boate Pulse na noite passada... A comunidade LGBTQ é como minha alma gêmea desde que eu era muito jovem, então estou muito comovida com isso".

A cantora também confirmou que sua famosa música "I Set Fire To The Rain" é um "hino gay". Explicou que escreveu o hit depois que um de seus amigos gays disse que sua primeira faixa, "Chasing Pavements", não era um hino gay suficiente. Então, ela começou criou nova música para pessoas queer.

Adele explicou que recebeu muitas mensagens de agradecimento dos fãs ao longo dos anos, que disseram que ganharam coragem para se assumir graças a ela.

Ela disse à revista "Out": "Recebo muitas cartas de pessoas que me dizem que eu as deixo muito felizes por serem elas mesmas e muito confortáveis com quem elas são, o que eu amo"; Continuou sendo uma aliada da causa e até oficializou o casamento de seu amigo Alan Carr e o marido.



"Foi um dia muito especial. Ela foi incrível. Ela foi ordenada. Eu disse: 'Deixe-me pagar uma coisa', e ela disse: 'Não, estou pagando'. Ela pagou por tudo", contou o comediante à época.

Adele também adora ir a bares gays populares. Em 2019, teve a companhia de Jennifer Lawrence em um deles, em Nova York. Elas dançaram, beberam, abraçaram homens sem camisa e tiraram selfies juntos.

E em 2022, fez uma visita à boate G-A-Y at Heaven e acabou no palco exibindo seus movimentos de pole dance com a estrela de "RuPaul’s Drag Race", Cheryl Hole.

A cantora ainda deixou claro que seria uma mãe orgulhosa e solidária para seu filho, se ele se declarasse gay.

Ela tem Angelo, de 11 anos, com o ex-marido Simon Konecki. E em uma entrevista de 2015 para a revista "Time" disse: 'Mal posso esperar para saber quem serão seus melhores amigos, quem será sua namorada ou namorado. Quais filmes ele gosta… O que quer que meu filho queira fazer ou ser, sempre irei apoiá-lo, não importa o que aconteça.

No mês passado, Adele revelou que quer outro filho e espera desta vez ter uma menina. Ela se casou com Rich Paul no final do ano passado.

Inclusive, falou disso no palco, em seu show mais recente, em Las Vegas: 'Quando terminar todas as minhas obrigações e todos os meus shows, quero ter um filho. Quero uma menina porque já tenho um menino. Sinto que ela pode ser a pessoa que mais amo no mundo, mas que provavelmente também odeio mais no mundo - é isso que sinto que vai acontecer".

Adele brincou que a pequena vai acabar sendo uma ‘rainha mandona’ por causa dos pais que terá. Ela disse: "Ela vai me colocar no meu lugar o tempo todo, não é? Comigo como mãe e Rich como pai, ela será uma rainha mandona, não é?"

Veja também

SERTANEJO Dupla sertaneja faz show lotado após viralizar com vídeo de plateia vazia