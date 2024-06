Taylor Momsen é mordida por morcego em show de turnê do AC/DC; veja vídeo

A cantora Taylor Momsen, vocalista do grupo The Pretty Reckless, foi mordida por um morcego durante a abertura de um show para a banda AC/DC, na Espanha. O caso aconteceu na quarta-feira, 29, quando Taylor foi atingida na perna. Ela começou o tratamento contra a raiva após a apresentação, o que incluiu receber uma dose de vacina.

Apesar do susto, ela parece ter curtido a situação e chamou o morcego de "fofo". "Momento ROCK AND ROLL!", escreveu no Instagram. "Eu devo ser uma bruxa de verdade", gritou para a plateia enquanto era auxiliada por produtores. Além de liderar a banda, Momsen é famosa por atuar em séries como Gossip Girl.

ROCK AND ROLL MOMENT…in Sevilla Wednesday during “Witches Burn” a BAT clung to my leg…in the moment I was performing and had no idea until the crowd kept screaming and pointing…yes he bit me…so rabies shots for the next two weeks thanks the staff at the hospital who… pic.twitter.com/h53nw4mP8b