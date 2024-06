A- A+

BREGA Raphaela Santos faz show na Estação Central do Recife para divulgar novo EP; assista "Time Line", novo trabalho da cantora, traz músicas do tempo da banda A Favorita e canções inéditas

A cantora Raphaela Santos “parou” a Estação Central do Recife, no Bairro de São José, na tarde desta sexta-feira (31). Por volta das 17h45, “A Favorita” subiu ao palco montado na área externa da estação do metrô para um show gratuito, reunindo um público numeroso e animado.

O objetivo da apresentação foi divulgar o EP “Time Line”, mais novo trabalho de Raphaela, já disponível nas plataformas digitais.

“Vem com algumas músicas do passado, que eu cantei desde o tempo da banda A Favorita. Trouxe para o público novo conhecer e também para quem já conhece reviver os bons momentos. Além disso, coloquei também três músicas inéditas”, detalhou Raphaela, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Essa não é a primeira vez que a artista do brega faz um show surpresa e em local público. Em julho do ano passado, a cantora reuniu uma multidão no Pátio do Carmo, no Centro do Recife, para lançar o EP “Paradise 2.0”.

“Eu sempre amo fazer essas aparições. Eu gosto de lugar cheio, de movimento, de calor, daquela energia, da troca. Nada melhor do que o metrô, com a galera saindo do trabalho. A gente já faz o ‘Sextou’”, brincou a artista.

