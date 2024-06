A- A+

saúde O que aconteceu com Luan Santana? Entenda por que o cantor desmarcou show em Minas neste sábado (1°) Cantor foi orientado por médicos a "suspender imediatamente todas as atividades"

Luan Santana deixou seus fãs preocupados neste último sábado (1), quando acabou desmarcando um show que faria em Divinópolis, Minas Gerais. O motivo é que o cantor passou mal, e chegou a dar entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta de seu quadro de saúde.

Segundo a assessoria do artista, Luan já vinha se sentindo mal desde a semana passada. Mesmo assim, cumpriu a agenda de shows passando por Lages (SC) e Votorantim (SP), na quarta (29) e na quinta-feira (30). No sábado (1°), no entanto, ao chegar em Divinópolis, o cantor se sentiu indisposto e febril.

A recomendação é que Luan Santana fique em repouso "absoluto", diz a nota de sua equipe. Ele foi orientado pelos médicos a "suspender imediatamente todas as atividades para permanecer em descanso total".

