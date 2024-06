A- A+

São João São João do Recife 2024: confira a programação desta quarta-feira (12) A programação São João do Recife terá shows, além do segundo dia do tradicional Concurso de Quadrilhas Juninas

O São João do Recife continua a todo vapor nesta quarta-feira (12). A programação diversa é marcada pelo início dos shows, além do segundo dia do tradicional Concurso de Quadrilhas Juninas.

Primeiro dia de shows

Nesta quarta, o ciclo junino vai ocupar o Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife.



O principal polo do São João da cidade vai receber a primeira atração já às 18h, com apresentação do grupo Chinelo de Iaiá Coco. Após isso, às 19h10, será a vez de João Lacerda subir ao palco principal para comandar a festa.

O momento mais especial da festa deve vir apenas às 20h20, quando o cantor Assisão, homenageado do São João do Recife deste ano, subirá ao palco. Natural Serra Talhada, Sertão do Estado, o artista é referência do forró e dos clássicos que marcaram o ciclo junino desde o início dos anos 1970.

Esse momento, inclusive, deve contar com a presença do prefeito do Recife, João Campos (PSB). A previsão de chegada dele para a abertura dos shows no São João da cidade para as 21h, durante a apresentação de Assisão.

Assisão, cantor pernambucano e homenageado do São João do Recife, se apresenta nesta quarta )12). - Foto: Fran Silva - SecultPE/Fundarpe

Mais tarde, às 22h, o forró fica por conta da banda Fulô de Mandacaru, seguida de Flávio José, a partir das 23h30, para fechar a festa.

Confira, abaixo, a programação completa de shows no Recife desta quarta-feira (12):



Sítio Trindade (Palco Principal)

18h - Chinelo de Iaiá Coco

19h10 - João Lacerda

20h20 - Assisão

22h - Fulô de Mandacaru

23h30 - Flávio José

Segundo dia do Concurso de Quadrilhas Juninas

O Sítio Trindade também recebe nesta quarta o segundo dia de apresentações do 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas.

No Pavilhão das Quadrilhas, se apresentarão mais sete equipes, a partir das 20h10. São elas: Sapeca, Arrasta pé, Gira Sol, União Junina, Raízes do Nordeste, Rojão de Jaboatão e Dona Matuta.

A expectativa é de casa cheia mais uma vez após o bom público que compareceu à abertura do concurso nessa terça-feira (11).

A competição segue com apresentações todos os dias até o domingo (16), para que o público acompanhe a evolução das equipes. Ao final desse período, serão anunciadas as 12 finalistas classificadas, que receberão um valor de R$ 4,2 mil cada e passam a disputar a premiação nos 18 e 19.

A premiação do torneio será dividida da seguinte maneira: R$ 19,5 mil para a campeã, R$ 13,5 mil para a vice, e R$ 10,5 mil para a terceira colocada.

Após o término da competição, será a vez do 20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, que acontece entre os dias 22 e 23, no Sítio Trindade, sempre a partir das 16h.

Concurso de Quadilhas Juninas Adultas teve início nesta terça (11) - Foto: Paullo Allmeida/ Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, a programação do Concurso de Quadrilhas desta quarta-feira (12):



Sítio Trindade (Pavilhão das Quadrilhas)

20h10 - Sapeca

20h45 - Arrasta pé

21h20 - Gira Sol

21h55 - União Junina

22h30 - Raízes do Nordeste

23h05 - Rojão de Jaboatão

23h40 - Dona Matuta

