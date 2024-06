A- A+

SÃO JOÃO 2024 São João do Recife começa na próxima terça-feira (11); confira a programação Alceu Valença, Elba Ramalho, Anastácia e Flávio José estão entre as atrações do São João do Recife

O São João do Recife começa oficialmente na próxima semana. De terça-feira (11) até o dia 30 de junho, a cidade recebe mais de 1,2 mil apresentações em 14 arraiais. Entre as atrações, estão nomes como Elba Ramalho, Alceu Valença, Anastácia, Santanna, Flávio José, Irah Caldeira e Alcymar Monteiro.

O ciclo junino vai ocupar espaços como Sítio Trindade, Rio Branco, Pátio de São Pedro e outros palcos em mais onze bairros. Nádia Maia e Assisão são os homenageados da festa.

A programação começa no Sítio Trindade, nesta terça-feira (11), com as apresentações de quadrilhas juninas. A partir de quarta-feira (12), o local também recebe o palco principal, repleto de shows, e a sala de reboco.

A tradicional Caminhada do Forró terá sua 19ª edição na quinta-feira (13), no Bairro do Recife, com apoteose na Praça do Arsenal. No dia 14, começa o balancê da Avenida Rio Branco, que recebe uma cidade cenográfica.

Também no Bairro do Recife, o Desfile das Bandeiras toma conta da Rua da Moeda e da Rio Branco, no dia 16. Nos polos descentralizados em Lagoa do Araçá, Barro,Totó, Campo Grande, Cordeiro e Graças, as celebrações juninas ocorrem nos dias 22 e 23. Os bairros de Brasília Teimosa, Bongi, Ibura, Vila Tamandaré e Poço da Panela entram na festa logo em seguida, entre os dias 28 e 29.



Confira a programação completa do São João do Recife:

