famosos Davi, do BBB 24, fala sobre reencontro com Mani, no São João da Thay: "Amizade tranquila e normal" Campeão do BBB 24 é convidado do mesmo evento onde também se encontra a ex-mulher, de quem ele se separou logo após deixar o reality show

Davi titubeou ao ser questionado por jornalistas, na última quinta-feira (6), sobre o reencontro com a ex-mulher Mani Reggo no evento São João da Thay, promovido pela influenciadora digital Thaynara OG, em São Luís, no Maranhão.

O campeão do BBB 24 demonstra que prefere evitar o contato direto com a comerciante — com quem rompeu um relacionamento de um ano e seis meses logo depois de deixar o reality show —, mas garante que está tudo bem, obrigado. "É amizade tranquila e normal, e é isso aí", respondeu ele, ao ser perguntado sobre o assunto.

Este é o primeiro encontro público do ex-casal desde que o polêmico término de ambos veio à tona. A confusão começou quando Davi sugeriu — em entrevista a Ana Maria Braga, no “Mais você”, um dia depois de deixar o BBB - Big Brother Brasil — que ambos apenas namoravam, contrariando o que dizia durante o confinamento. Os dois moravam juntos há quase dois anos.

Na última quinta-feira (6), Davi não quis dar corda para o assunto. Se ouve o nome da ex-mulher, ele demonstra incômodo e logo muda o tema da conversa. "Está tranquilo, estamos tranquilos... Graças a Deus, está tudo certo. E é isso aí", limitou-se a dizer, em bate-papo com jornalistas no evento São João da Thay, que reúne celebridades da internet e ex-BBBs em festas e passeis por pontos turísticos do estado maranhense. "Tranquilo", aliás, é a palavra que o baiano de 21 anos mais tem repetido.

É desse jeito — "tranquilo", o ex-BBB reforça — que ele lida com o assédio do público e as constantes aparições de seu nome em especulações sobre sua vida pessoal nas redes sociais. "Acho que isso faz parte da fama. Ganhei o Big Brother Brasil... Só de entrar lá na casa isso já é notório. Já vem junto. Estou aprendendo a lidar da melhor forma. E vamos seguindo em frente", ressaltou.

