São João do Recife Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife inicia com boa presença de público ; veja fotos Sítio Trindade, em Casa Amarela, é o palco das apresentações do Concurso de Quadrilhas Juninas até o próximo domingo (16)

Momento marcante do São João do Recife, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas está na sua 38ª edição e teve início na noite desta terça-feira (11). A abertura aconteceu no Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte da capital pernambucana.

O público compareceu em peso e lotou o Pavilhão Quadrilha para a estreia das eliminatórias de um símbolo da cultura pernambucana.

Sete equipes se apresentaram no primeiro dia do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas.

Rabeca Encantada, Explosão Coroense, Traquejo, Portal do Agreste, Raízes do Pinho, Junina Rojão e Sulanca formam o grupo. No total, são 42 quadrilhas na disputa.

As apresentações seguem até o dia 23 de junho. Inicialmente, elas serão realizadas sempre a partir das 20h no Sítio Trindade e acontecem diariamente até o próximo domingo (16).

Atual campeã e com sete títulos no currículo, a Quadrilha Lumiar se apresenta na sexta-feira (14).

Participando de competições juninas desde 2015, tendo começado como dançarino, Nando Luciano é coreógrafo da Quadrilha Junina Rabeca Encantada, de Lagoa do Carro, há dois anos.

“Muita emoção para a gente vir para cá. Sabemos da quantidade de quadrilhas boas que tem no Recife e uma do interior representar a cidade é uma emoção muito grande”.

De acordo com o coreógrafo, o nervosismo é maior na nova função. “Além de dançar, a gente tem que olhar para todo mundo. Buscar a animação da galera. É bem mais difícil, mas a emoção é maior também”.

Segunda equipe a se apresentar na estreia do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife deste ano, Explosão Coroense levou Suzy Borges à emoção.

Ela participa de festejos juninos desde 2009 e agora é componente da quadrilha de São José da Coroa Grande.

“A gente fica muito emocionada de estar no primeiro dia de Concurso. Eu não tenho nem palavras para expressar. É uma emoção muito forte”, iniciou.

“Independente do resultado da competição, a gente já é campeão por participar desse lugar maravilhoso, que é um concurso que todos sonham em chegar nele” completou Suzy.

Concurso de Quadrilhas Juninas do Recife: Premiação

Ao final desse período de eliminatórias, serão 12 equipes classificadas para as finais. Essas quadrilhas receberão um valor de R$ 4,2 mil cada e passam a disputar a premiação maior nos dias 18 e 19 deste mês.

De acordo com a Prefeitura do Recife, serão distribuídos R$ 137 mil em premiações para as equipes e profissionais de destaque nas competições.

No 38º Concurso de Quadrilhas Adultas, a premiação será dividida da seguinte maneira: R$ 19,5 mil para a campeã; R$ 13,5 mil para a vice, e R$ 10,5 mil, para a terceira colocada.

Além das premiações coletivas, profissionais que se destacarem na disputa receberão R$ 750 cada nas seguintes categorias:

Casamento (Melhor Encenador), Marcador (Melhor Marcador), Desenvolvimento do Tema (Melhor Projetista), Coreografia (Melhor Coreógrafo), Figurino (Melhor Estilista/Figurinista) e Trilha Sonora (Melhor Direção Musical).



