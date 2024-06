A- A+

São João São João do Recife: Caminhada do Forró acontece nesta quinta-feira (13) A concentração acontece na rua da Moeda, no Bairro do Recife, Centro da cidade, a partir das 17h

O São João do Recife recebe, nesta quinta-feira (13), a tradicional Caminhada do Forró, que chega à 19ª edição.

A população poderá se concentrar na rua da Moeda, no Bairro do Recife, Centro da Cidade, a partir das 17h.

Nesse momento, o esquenta fica por conta da Banda Xinelo Rasgado.

A largada está marcada para as 19h, quando o arrasta-pé toma conta das ruas do centro do Recife.

Para "abrir alas", como já é tradição, ficam as bandeiras dos santos juninos e uma orquestra de dezenas de forrozeiros.

O grupo vai guiar os milhares de recifenses presentes até a Praça do Arsenal, onde serão realizadas as apresentações principais, a partir das 20h30.

Atrações da 19ª Caminhada do Forró

Já na abertura, a 19ª Caminhada do Forró terá como atração uma apresentação instrumental de Cezzinha, Beto Hortiz, Derico Alves e Terezinha do Acordeon.

Como convidado especial, o artista Genaro também compõe a festa;

Durante essa abertua, os produtores da Caminhada do Forró fazem a homenagem a Assisão.

Natural Serra Talhada, Sertão do Estado, o artista é referência do forró e dos clássicos que marcaram o São João desde o início dos anos 1970.

Na ocasião, o cantor, acompanhado pelo quinteteto de sanfonas, se apresentará para o público.

O forrozeiro Assisão é um dos homenageados da Caminhada do Forró | Foto: Fran Silva/SecultPE/Fundarpe

O forró segue no palco com Geraldinho Lins, Isadora Melo, Juba Valença, Cristina Amaral, Josildo Sá, Laís Sena, Pecinho Amorim, Nádia Maia, Karol Maciel, André Macambira, Larissa Lisboa, Irah Caldeira e Rogério Rangel.

Silvério Pessoa volta este ano ao palco da Caminhada do Forró e terá como convidada Sarah Leandro.

Está marcado, ainda, um momento dedicado para Accioly Neto.

O trio "As Meninas Cantam Accioly", formado por Talitha Accioly, Kelly Rosa e Carol Rosa, irá interpretar dois clássicos do poeta.

20 anos da Caminhada do Forró

Neste São João, a Caminhada do Forró completa 20 anos nos festejos juninos do Recife.

São 19 edições, já que em 2020 houve a paralisação por conta da pandemia de Covid-19.

De lá para cá, muita história foi contruída para que o evento fincasse os pés na tradição da Cidade.

“Revelar gente nova do forró faz parte do nosso DNA e é o melhor caminho pra manter viva a música pernambucana. Esse ano mesmo teremos estreias na Caminhada. Sara Leandro, Laís Sena e Isadora Melo”, destacou a produtora do evento, Natália Reis.

Caminhada do Forró no Bairro do Recife | Foto: Arthur de Souza/Arquivo Folha

19ª Caminhada do Forró

Dia: Quinta-feira, 13 de junho – 17h

Concentração (Rua da Moeda) 17h

Saída para praça do Arsenal 19h

Início shows praça do Arsenal 20:30h

